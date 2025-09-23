Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 18:57

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

Член правления Maag Food и Maag Agro Прийт Дрейманн отметил, что увольнения готовятся и в настоящее время еще не начались,   уведомления о сокращениях пока не разосланы, но  вероятно, увольнения состоятся в конце этого месяца.

Maag Agro сначала сократит 44 должности, то есть примерно 25 процентов общего числа работников свиноводческого подразделения предприятия. «Точное количество уволенных будет определено в последнем квартале года. Мы всё ещё ждём позиции и действий государства», — добавил Дрейманн.

По данным Кассы по безработице, сокращения коснутся в Вильяндимаа около 40 человек. Как сказал Драйманн, не указав конкретные должности, речь идёт о работниках вспомогательного производства, пишет Sakala.

Драйманн признал, что любое такое решение даётся нелегко, но чем дольше решение откладывать, тем больше увольняемые  потеряют пособия по безработице. По его словам, в связи с обстоятельствами уже с этой недели эти работники в любом случае вынуждены работать неполный рабочий день.

Ликвидация вспышки заболевания на ферме Ekseko всё ещё продолжается. «Из-за бездействия и нерешительности государства процесс оказался очень долгим, — отметил Драйманн, указав, что если всё пойдёт по плану, последняя свинья будет вывезена к концу этой недели. - Всё, что мы могли сделать сами, уже сделано, и мы сосредоточены теперь на защите шестиэтажного корпуса откорма от инфекции».

В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним

Важно 19:08

Важно 0 комментариев

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

Важно 18:43

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

ЧП и криминал 18:28

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО

Мир 18:14

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Польша вновь открывает границу с Белоруссией

Мир 17:57

Мир 0 комментариев

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

