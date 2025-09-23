Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников

Член правления Maag Food и Maag Agro Прийт Дрейманн отметил, что увольнения готовятся и в настоящее время еще не начались, уведомления о сокращениях пока не разосланы, но вероятно, увольнения состоятся в конце этого месяца.

Maag Agro сначала сократит 44 должности, то есть примерно 25 процентов общего числа работников свиноводческого подразделения предприятия. «Точное количество уволенных будет определено в последнем квартале года. Мы всё ещё ждём позиции и действий государства», — добавил Дрейманн.

По данным Кассы по безработице, сокращения коснутся в Вильяндимаа около 40 человек. Как сказал Драйманн, не указав конкретные должности, речь идёт о работниках вспомогательного производства, пишет Sakala.

Драйманн признал, что любое такое решение даётся нелегко, но чем дольше решение откладывать, тем больше увольняемые потеряют пособия по безработице. По его словам, в связи с обстоятельствами уже с этой недели эти работники в любом случае вынуждены работать неполный рабочий день.

Ликвидация вспышки заболевания на ферме Ekseko всё ещё продолжается. «Из-за бездействия и нерешительности государства процесс оказался очень долгим, — отметил Драйманн, указав, что если всё пойдёт по плану, последняя свинья будет вывезена к концу этой недели. - Всё, что мы могли сделать сами, уже сделано, и мы сосредоточены теперь на защите шестиэтажного корпуса откорма от инфекции».