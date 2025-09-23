В этом году пособие по рождению ребенка составляет 421,17 евро.

Пособие по уходу за ребенком на ребенка в возрасте до полутора лет сейчас составляет 171 евро. Политики обещают в дальнейшем пересматривать это пособие каждые два года. Для получателей пособия увеличатся и взносы социального страхования для накопления страхового стажа на пенсии, по безработице и инвалидности, так как взносы будут производиться из пособия повышенного размера, поясняет Минблаг.

При этом предусмотрено, что государственное семейное пособие будет выплачиваться и на детей в возрасте от 16 до 20 лет, которые учатся в колледже или вузе на очном отделении, в том числе для обучающихся за рубежом. Сейчас это пособие выплачивается только в том случае, если ребенок учится в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении.

В следующем году будет сохранено родительское пособие в размере 75% для работающих получателей пособия, которые во время ухода за ребенком трудоустроены и не находятся в отпуске по уходу за ребенком или во время ухода за ребенком получают доходы как самозанятые. На это дополнительно выделено 7,7 млн евро. Вводя изменения в этом году, политики намерены оценить их результат, а затем принять решение о необходимости их сохранения.

24 млн евро направлены приемным семьям, опекунам и усыновителям. Пособие опекуну на содержание ребенка будет увеличено вдвое от размера установленных Гражданским законом минимальных средств на содержание в зависимости от возраста ребенка: это 390 евро в месяц за ребенка до шести лет или 468 евро в месяц за ребенка от семи до 17 лет. В этом году выплачивается 215 евро на ребенка до шести лет и 258 евро на ребенка от семи до 17 лет.

В то же время вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна составит 298 евро в месяц, и его будут пересматривать каждые два года. В этом году оно составляет 54,07 евро.

Пособие по усыновлению будет увеличено до размера установленных Гражданским законом минимальных средств на содержание в зависимости от возраста ребенка и составит 195 евро в месяц за ребенка до шести лет или 234 евро за ребенка в возрасте от семи до 17 лет. В этом году оно составляет соответственно 107,5 евро и 129 евро.

Вознаграждение за уход за усыновленным ребенком вне зависимости от возраста ребенка составит 70% от средней зарплаты для расчета страховых взносов, или 1041 евро. Для сравнения, в этом году минимальный размер этого вознаграждения составляет 171 евро.

В свою очередь, единовременное вознаграждение за усыновление ребенка вырастет до 2433 евро против нынешних 1422,87 евро.

Между тем, для приемных семей вознаграждение за исполнение обязанностей составит 298 евро, и его будут пересматривать каждые два года, при этом будут сохранены существующие коэффициенты за уход за двумя-тремя детьми, а также появятся дополнительные коэффициенты за большее количество детей. В этом году установленный размер составляет 171 евро при уходе за одним ребенком.

Для специализированных приемных семей вознаграждение достигнет 1560 евро. Дополнительно в 2026 году будут постепенно введены новые услуги поддержки, в том числе "момент передышки", гражданско-правовое и медицинское страхование, сообщает Минблаг.

Кроме того, будут повышены государственные компенсации самоуправлениям на пересмотр пособий по содержанию ребенка в приемных семьях: минимальный размер пособия на содержание будет установлен в двукратном размере от минимальных средств на содержание, установленных Гражданским законом, в зависимости от возраста ребенка - 390 евро за ребенка до шести лет или 468 евро за ребенка в возрасте от семи до 17 лет. В этом году сумма этих пособий установлена в размере 215 евро за ребенка до шести лет и 258 евро - за ребенка от семи до 17 лет.

Одновременно выделены дополнительные 6 млн евро на обеспечение интегрированной услуги хосписа на дому совершеннолетним лицам и поддержку членам их семей, а также 3,2 млн евро на оказание услуг социальной реабилитации совершившим насилие и пострадавшим от насилия совершеннолетним лицам, социальных услуг по месту жительства, а также услуг длительного социального ухода и социальной реабилитации. Планируется, что дополнительные деньги позволят сохранить предоставление услуг в объеме 2025 года и предотвратят образование очередей.

В свою очередь, более 29 млн евро предусмотрено на сферу здравоохранения и повышение доступности социальных услуг - как на улучшение здоровья матери и ребенка, так и на услугу ухода на дому, услугу хосписа и возможности реабилитации, поясняет Минблаг.

Как сообщалось, для установленных правительством приоритетов госбюджета на следующий год - безопасности, поддержки семей с детьми и образования - запланировано дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро, предусматривает поддержанный в понедельник правительством доклад Минфина "О приоритетных мероприятиях, включенных в законопроект о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы".

320,3 млн евро из этой суммы предусмотрено для укрепления безопасности, 45 млн евро - для образования, 94,8 млн - для поддержки семей с детьми, еще 105,4 млн евро - на прочие мероприятия. Основная часть дополнительного финансирования будет обеспечена за счет сокращения бюджетных расходов.