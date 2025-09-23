Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним (1)

© LETA 23 сентября, 2025 19:08

Важно 1 комментариев

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

В этом году пособие по рождению ребенка составляет 421,17 евро.

Пособие по уходу за ребенком на ребенка в возрасте до полутора лет сейчас составляет 171 евро. Политики обещают в дальнейшем пересматривать это пособие каждые два года. Для получателей пособия увеличатся и взносы социального страхования для накопления страхового стажа на пенсии, по безработице и инвалидности, так как взносы будут производиться из пособия повышенного размера, поясняет Минблаг.

При этом предусмотрено, что государственное семейное пособие будет выплачиваться и на детей в возрасте от 16 до 20 лет, которые учатся в колледже или вузе на очном отделении, в том числе для обучающихся за рубежом. Сейчас это пособие выплачивается только в том случае, если ребенок учится в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении.

В следующем году будет сохранено родительское пособие в размере 75% для работающих получателей пособия, которые во время ухода за ребенком трудоустроены и не находятся в отпуске по уходу за ребенком или во время ухода за ребенком получают доходы как самозанятые. На это дополнительно выделено 7,7 млн евро. Вводя изменения в этом году, политики намерены оценить их результат, а затем принять решение о необходимости их сохранения.

24 млн евро направлены приемным семьям, опекунам и усыновителям. Пособие опекуну на содержание ребенка будет увеличено вдвое от размера установленных Гражданским законом минимальных средств на содержание в зависимости от возраста ребенка: это 390 евро в месяц за ребенка до шести лет или 468 евро в месяц за ребенка от семи до 17 лет. В этом году выплачивается 215 евро на ребенка до шести лет и 258 евро на ребенка от семи до 17 лет.

В то же время вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна составит 298 евро в месяц, и его будут пересматривать каждые два года. В этом году оно составляет 54,07 евро.

Пособие по усыновлению будет увеличено до размера установленных Гражданским законом минимальных средств на содержание в зависимости от возраста ребенка и составит 195 евро в месяц за ребенка до шести лет или 234 евро за ребенка в возрасте от семи до 17 лет. В этом году оно составляет соответственно 107,5 евро и 129 евро.

Вознаграждение за уход за усыновленным ребенком вне зависимости от возраста ребенка составит 70% от средней зарплаты для расчета страховых взносов, или 1041 евро. Для сравнения, в этом году минимальный размер этого вознаграждения составляет 171 евро.

В свою очередь, единовременное вознаграждение за усыновление ребенка вырастет до 2433 евро против нынешних 1422,87 евро.

Между тем, для приемных семей вознаграждение за исполнение обязанностей составит 298 евро, и его будут пересматривать каждые два года, при этом будут сохранены существующие коэффициенты за уход за двумя-тремя детьми, а также появятся дополнительные коэффициенты за большее количество детей. В этом году установленный размер составляет 171 евро при уходе за одним ребенком.

Для специализированных приемных семей вознаграждение достигнет 1560 евро. Дополнительно в 2026 году будут постепенно введены новые услуги поддержки, в том числе "момент передышки", гражданско-правовое и медицинское страхование, сообщает Минблаг.

Кроме того, будут повышены государственные компенсации самоуправлениям на пересмотр пособий по содержанию ребенка в приемных семьях: минимальный размер пособия на содержание будет установлен в двукратном размере от минимальных средств на содержание, установленных Гражданским законом, в зависимости от возраста ребенка - 390 евро за ребенка до шести лет или 468 евро за ребенка в возрасте от семи до 17 лет. В этом году сумма этих пособий установлена в размере 215 евро за ребенка до шести лет и 258 евро - за ребенка от семи до 17 лет.

Одновременно выделены дополнительные 6 млн евро на обеспечение интегрированной услуги хосписа на дому совершеннолетним лицам и поддержку членам их семей, а также 3,2 млн евро на оказание услуг социальной реабилитации совершившим насилие и пострадавшим от насилия совершеннолетним лицам, социальных услуг по месту жительства, а также услуг длительного социального ухода и социальной реабилитации. Планируется, что дополнительные деньги позволят сохранить предоставление услуг в объеме 2025 года и предотвратят образование очередей.

В свою очередь, более 29 млн евро предусмотрено на сферу здравоохранения и повышение доступности социальных услуг - как на улучшение здоровья матери и ребенка, так и на услугу ухода на дому, услугу хосписа и возможности реабилитации, поясняет Минблаг.

Как сообщалось, для установленных правительством приоритетов госбюджета на следующий год - безопасности, поддержки семей с детьми и образования - запланировано дополнительное финансирование в размере 565,5 млн евро, предусматривает поддержанный в понедельник правительством доклад Минфина "О приоритетных мероприятиях, включенных в законопроект о государственном бюджете на 2026, 2027 и 2028 годы".

320,3 млн евро из этой суммы предусмотрено для укрепления безопасности, 45 млн евро - для образования, 94,8 млн - для поддержки семей с детьми, еще 105,4 млн евро - на прочие мероприятия. Основная часть дополнительного финансирования будет обеспечена за счет сокращения бюджетных расходов.

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

