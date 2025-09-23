«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

На заседании рассматривался проект договора, подготовленный после изменений в законодательстве, обязывающем собственников квартир выбрать способ дальнейшего управления домом: оставить нынешнего управляющего, создать товарищество и управлять домом самостоятельно или выбрать другую управляющую компанию.

В новом договоре предусмотрены более высокие штрафные проценты за просрочку платежей. Так, RNP оставляет за собой право начислять 0,1% за каждый день просрочки. При этом, как отметил депутат оппозиции Вячеслав Степаненко, уже в сентябре были заключены договоры, где процент штрафа установлен ещё выше — 0,2%.

Заместитель председателя комитета Эдгарс Икстенс указал, что права управляющей компании в проекте значительно шире, чем у жильцов, хотя обязанностей у RNP тоже больше. Кроме того, в договоре не прописано, какие именно услуги включены в плату за управление, а какие оплачиваются отдельно.

Критику вызвали и другие пункты — например, порядок изменения плана работ. Депутат Владислав Барташевич обратил внимание на то, что при погашении долгов средства сначала идут на налоги, штрафы, проценты и плату за управление. Он считает, что это лишь увеличивает задолженность. По его словам, управляющие компании иногда умышленно не взыскивают долги, чтобы накапливались пени, которые затем невозможно взыскать.

На заседании присутствовали и представители жителей, которые заявили, что RNP нельзя доверять.

Недовольство новым договором выразил и Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы, которому предстоит заключать такие договоры для муниципального жилья. В письме департамент отметил, что в приложениях отсутствует план ремонтных работ, хотя в договоре есть на него ссылки, и предложил ограничить возможность изменения этого плана до одного раза в полгода (вместо раз в квартал). Также департамент раскритиковал пункт, позволяющий RNP требовать предоплату за некоторые управленческие услуги без согласия жильцов.

Депутат Степаненко отметил, что складывается парадоксальная ситуация: департамент и муниципальное предприятие RNP, обе структуры самоуправления, не могут договориться между собой. «Если они не доверяют друг другу, чего тогда можно ожидать в отношениях между RNP и товариществами жильцов?» — заявил он.

Барташевич добавил, что договор в нынешнем виде непродуман и нуждается в доработке. По его мнению, нужно определиться, является ли RNP социальным предприятием, для которого прибыль не является приоритетом, или же компания готовится к приватизации, где главная цель — извлечь максимум дохода, а интересы рижан остаются без внимания.

Председатель комитета Элина Трейя (NA) планировала вынести решение о направлении проекта договора на согласование в Центр защиты прав потребителей (PTAC), однако из-за отсутствия кворума вопрос так и не был принят. Тем не менее, она заявила, что видит в проекте серьёзные проблемы и намерена обратиться к держателю капитальных долей RNP с просьбой обсудить их с руководством компании. Трейя подчеркнула: она не допустит ситуации, когда жителям предлагается договор с условиями хуже, чем предусмотрено законом, и нарушающими права потребителей.