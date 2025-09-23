Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

© LETA 23 сентября, 2025 18:43

Важно 0 комментариев

Фото LETA

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

На заседании рассматривался проект договора, подготовленный после изменений в законодательстве, обязывающем собственников квартир выбрать способ дальнейшего управления домом: оставить нынешнего управляющего, создать товарищество и управлять домом самостоятельно или выбрать другую управляющую компанию.

В новом договоре предусмотрены более высокие штрафные проценты за просрочку платежей. Так, RNP оставляет за собой право начислять 0,1% за каждый день просрочки. При этом, как отметил депутат оппозиции Вячеслав Степаненко, уже в сентябре были заключены договоры, где процент штрафа установлен ещё выше — 0,2%.

Заместитель председателя комитета Эдгарс Икстенс указал, что права управляющей компании в проекте значительно шире, чем у жильцов, хотя обязанностей у RNP тоже больше. Кроме того, в договоре не прописано, какие именно услуги включены в плату за управление, а какие оплачиваются отдельно.

Критику вызвали и другие пункты — например, порядок изменения плана работ. Депутат Владислав Барташевич обратил внимание на то, что при погашении долгов средства сначала идут на налоги, штрафы, проценты и плату за управление. Он считает, что это лишь увеличивает задолженность. По его словам, управляющие компании иногда умышленно не взыскивают долги, чтобы накапливались пени, которые затем невозможно взыскать.

На заседании присутствовали и представители жителей, которые заявили, что RNP нельзя доверять.

Недовольство новым договором выразил и Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы, которому предстоит заключать такие договоры для муниципального жилья. В письме департамент отметил, что в приложениях отсутствует план ремонтных работ, хотя в договоре есть на него ссылки, и предложил ограничить возможность изменения этого плана до одного раза в полгода (вместо раз в квартал). Также департамент раскритиковал пункт, позволяющий RNP требовать предоплату за некоторые управленческие услуги без согласия жильцов.

Депутат Степаненко отметил, что складывается парадоксальная ситуация: департамент и муниципальное предприятие RNP, обе структуры самоуправления, не могут договориться между собой. «Если они не доверяют друг другу, чего тогда можно ожидать в отношениях между RNP и товариществами жильцов?» — заявил он.

Барташевич добавил, что договор в нынешнем виде непродуман и нуждается в доработке. По его мнению, нужно определиться, является ли RNP социальным предприятием, для которого прибыль не является приоритетом, или же компания готовится к приватизации, где главная цель — извлечь максимум дохода, а интересы рижан остаются без внимания.

Председатель комитета Элина Трейя (NA) планировала вынести решение о направлении проекта договора на согласование в Центр защиты прав потребителей (PTAC), однако из-за отсутствия кворума вопрос так и не был принят. Тем не менее, она заявила, что видит в проекте серьёзные проблемы и намерена обратиться к держателю капитальных долей RNP с просьбой обсудить их с руководством компании. Трейя подчеркнула: она не допустит ситуации, когда жителям предлагается договор с условиями хуже, чем предусмотрено законом, и нарушающими права потребителей.

