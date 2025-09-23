Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) сообщила, что получила жалобы и видеоматериалы от жителей о переполнении канализационного коллектора на улице Юргю. На месте зафиксировано, что сточные воды выходят из коллектора и затапливают прилегающие частные территории. VVD поясняет, что такие переполнения могут возникать из-за чрезмерной гидравлической нагрузки во время сильных ливней, когда в короткий промежуток времени в систему канализации поступает большой объём дождевой воды.

При этом ведомство подчёркивает, что в данной ситуации вода имеет относительно высокую степень разбавления и низкую концентрацию загрязняющих веществ, однако сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду недопустим.

Коммунальные службы обязаны не только проводить профилактическое обслуживание сетей, но и планомерно развивать их, чтобы обеспечивать качественные услуги жителям и предпринимателям, а также максимально предотвращать аварийные ситуации в будущем.

VVD потребовала от SIA “VINDA” провести проверку канализационной сети, выявить возможные нелегальные подключения и принять меры для предотвращения попадания грунтовых и дождевых вод в коллекторы.

Одновременно VVD призывает жителей заботиться о защите своих участков от затопления и напоминает, что обязанность предприятий — гарантировать, чтобы сточные воды не угрожали окружающей среде и не попадали на соседние территории. Служба продолжит контролировать ситуацию, чтобы уменьшить уровень загрязнения и предотвратить повторные случаи переполнения.