Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 16:28

Важно 0 комментариев

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Государственная служба охраны окружающей среды (VVD) сообщила, что получила жалобы и видеоматериалы от жителей о переполнении канализационного коллектора на улице Юргю. На месте зафиксировано, что сточные воды выходят из коллектора и затапливают прилегающие частные территории. VVD поясняет, что такие переполнения могут возникать из-за чрезмерной гидравлической нагрузки во время сильных ливней, когда в короткий промежуток времени в систему канализации поступает большой объём дождевой воды.

При этом ведомство подчёркивает, что в данной ситуации вода имеет относительно высокую степень разбавления и низкую концентрацию загрязняющих веществ, однако сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду недопустим.

Коммунальные службы обязаны не только проводить профилактическое обслуживание сетей, но и планомерно развивать их, чтобы обеспечивать качественные услуги жителям и предпринимателям, а также максимально предотвращать аварийные ситуации в будущем.

VVD потребовала от SIA “VINDA” провести проверку канализационной сети, выявить возможные нелегальные подключения и принять меры для предотвращения попадания грунтовых и дождевых вод в коллекторы.

Одновременно VVD призывает жителей заботиться о защите своих участков от затопления и напоминает, что обязанность предприятий — гарантировать, чтобы сточные воды не угрожали окружающей среде и не попадали на соседние территории. Служба продолжит контролировать ситуацию, чтобы уменьшить уровень загрязнения и предотвратить повторные случаи переполнения.

Обновлено: 16:40 23.09.2025
"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

