Ночной транспорт в Риге: есть шанс, что станет постоянным

23 сентября, 2025 17:52

Лицензионная комиссия Рижской думы по пассажирским коммерческим перевозкам сегодня единогласно поддержала решение продлить лицензию на ночной общественный транспорт до конца октября, сообщили в Управлении внешних коммуникаций Рижской думы агентству LETA.

Ранее сообщалось, что в этом году Рижская дума возобновила работу ночного общественного транспорта в тёплый сезон — по выходным и праздничным дням. Теперь решено продлить пилотный проект до 26 октября.

В ходе проекта муниципалитет оценивает, есть ли спрос на такую услугу, и после завершения эксперимента будет рассматриваться вопрос о введении ночных маршрутов на постоянной основе, а также определено, в какие сроки возобновить перевозки в следующем году.

С 17 мая по 7 сентября ночным транспортом воспользовались в общей сложности 8181 пассажир.

По данным SIA “Rīgas satiksme”, пассажиров оказалось больше, чем ожидалось, поэтому убытки предприятия были меньше, чем прогнозировалось. Это позволяет продолжить проект в рамках уже выделенного финансирования.

Из центра города автобусы отправляются в районы пять раз за ночь — в полночь, в час, два, три и четыре утра.

Ночные рейсы выполняются по трём маршрутам:

автобус №1 — «Центр – Тейка – Югла – Межциемс»,
автобус №4 — «Центр – Агентскалнс – Золитуде – Иманта»,
автобус №6 — «Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс».

В 2026-м поднимут пособия по рождению ребёнка и по уходу за ним

19:08

В следующем году пособие по рождению ребенка будет увеличено до 600 евро, т.е. на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей - до 298 евро, т.е. на 127 евро, при этом пособие для работающих родителей останется в размере 75%, сообщила агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.

Чума ударила по людям: свиноферма увольняет работников

18:57

Крупнейшая свиноферма Эстонии Ekseko вынуждена  из-за чумы свиней уволить свыше 40 человек; предприятие рассчитывает на государственную помощь, но не может предположить, когда возобновится производство, пишет Sakala.

«RNP нельзя доверять»: в Рижской думе пересматривают договоры с жильцами

18:43

Муниципальное предприятие SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) предлагает жителям заключить договоры на управление домами, которые, по мнению критиков, оказываются менее выгодными, чем действующие условия. Такие претензии сегодня прозвучали на заседании Комитета Рижской думы по вопросам жилья и окружающей среды.

Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

18:32

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

18:28

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

«Потом не жалуйтесь»: Польша заявила, что будет сбивать самолёты России над НАТО

18:14

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с предупреждением в адрес Москвы на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник. "Мы знаем, что вы не уважаете международное право и не умеете жить в мире со своими соседями", - сказал польский министр.

Польша вновь открывает границу с Белоруссией

17:57

Польша в ночь с 24 на 25 сентября откроет пограничные переходы на границе с Белоруссией, которые были закрыты около двух недель назад в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", сообщил премьер-министр Дональд Туск.

