Ночной транспорт в Риге: есть шанс, что станет постоянным

Ранее сообщалось, что в этом году Рижская дума возобновила работу ночного общественного транспорта в тёплый сезон — по выходным и праздничным дням. Теперь решено продлить пилотный проект до 26 октября.

В ходе проекта муниципалитет оценивает, есть ли спрос на такую услугу, и после завершения эксперимента будет рассматриваться вопрос о введении ночных маршрутов на постоянной основе, а также определено, в какие сроки возобновить перевозки в следующем году.

С 17 мая по 7 сентября ночным транспортом воспользовались в общей сложности 8181 пассажир.

По данным SIA “Rīgas satiksme”, пассажиров оказалось больше, чем ожидалось, поэтому убытки предприятия были меньше, чем прогнозировалось. Это позволяет продолжить проект в рамках уже выделенного финансирования.

Из центра города автобусы отправляются в районы пять раз за ночь — в полночь, в час, два, три и четыре утра.

Ночные рейсы выполняются по трём маршрутам:

автобус №1 — «Центр – Тейка – Югла – Межциемс»,

автобус №4 — «Центр – Агентскалнс – Золитуде – Иманта»,

автобус №6 — «Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс».