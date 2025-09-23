Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

23 сентября, 2025 20:28

LETA

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Компенсацию за услуги фармацевтов будут выплачивать из бюджета. Жители в этом случае будут освобождены от дополнительной платы. Однако для более дорогих медикаментов сбор сохранится.

«Мы уже видели в апреле, мае, и все данные подтверждают, сколько примерно жителей используют только самые дешевые лекарства. Я уже говорил, что это касается как минимум 30 тысяч жителей. В то же время есть около 500 тысяч жителей, которые используют и дорогие, и дешевые лекарства. На некоторые дорогие уже есть снижение на 20, 15 и 30%. А к дешевым добавляется 75 центов. Таким образом, мы облегчаем доступ к самым дешевым», пояснил министр здравоохранения Хосам Абу Мэри.

Чтобы освободить покупателей от этой платы, в следующем году из госбюджета потребуется около 4,5 миллиона евро. Новый порядок может вступить в силу с середины следующего года.

Единственные balls Большой Европы: Мелони обещает признать государство Палестину — но при двух условиях

Италия может признать Палестину как государство при выполнении двух условий - освобождения всех израильских заложников и отстранения представителей группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, от какой бы то ни было власти. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, общаясь с журналистами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября

Загрузка

Трамп на Генассамблее резко отчитал ООН

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Юрист Кривцова: детям не могут запретить родной язык при самостоятельной работе в школе

Широкое обсуждения вызвала публикация на портале Latvijas vēstnesis, где мама школьницы задала вопрос - могут ли дети во время урока при подготовке совместного проекта общаться между собой на родной русском языке - и получила ответ, что по закону не могут.

Русским детям теперь нельзя разговаривать на своем языке на уроках даже между собой

В разделе электронных консультаций на портале Latvijas Vēstnesis был опубликован ответ юриста на вопрос родителей - имеют ли право дети на уроке в процессе подготовки совместного задания, общаться между собой на своем родном языке. 

Неловко вышло: Макрон застрял в Нью Йорке, не помог даже звонок Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон в Нью-Йорке (США) оказался в дорожной пробке, когда полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд кортежа президента США Дональда Трампа. В результате была остановлена и колонна Макрона.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

