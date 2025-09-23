Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Компенсацию за услуги фармацевтов будут выплачивать из бюджета. Жители в этом случае будут освобождены от дополнительной платы. Однако для более дорогих медикаментов сбор сохранится.

«Мы уже видели в апреле, мае, и все данные подтверждают, сколько примерно жителей используют только самые дешевые лекарства. Я уже говорил, что это касается как минимум 30 тысяч жителей. В то же время есть около 500 тысяч жителей, которые используют и дорогие, и дешевые лекарства. На некоторые дорогие уже есть снижение на 20, 15 и 30%. А к дешевым добавляется 75 центов. Таким образом, мы облегчаем доступ к самым дешевым», пояснил министр здравоохранения Хосам Абу Мэри.

Чтобы освободить покупателей от этой платы, в следующем году из госбюджета потребуется около 4,5 миллиона евро. Новый порядок может вступить в силу с середины следующего года.