Русским детям теперь нельзя разговаривать на своем языке на уроках даже между собой

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 13:22

LETA

В разделе электронных консультаций на портале Latvijas Vēstnesis был опубликован ответ юриста на вопрос родителей - имеют ли право дети на уроке в процессе подготовки совместного задания, общаться между собой на своем родном языке. 

С вопросом к юристам обратилась Наталья Ростова, она рассказала такую историю: "Учительница в художественной школе дала задание и поручила детям работать в парах — подготовить анимацию и представить её в конце урока. В паре работали две девочки, для которых латышский язык не является родным. Чтобы ускорить процесс и успеть выполнить работу в течение урока, девочки начали распределять задания между собой, общаясь по-русски. Учительница сделала замечание и заявила, что даже между собой говорить по-русски нельзя, только на латышском. Имеют ли дети право во время урока говорить между собой не на государственном языке? И имеет ли право учитель запретить говорить по-русски во время групповой самостоятельной работы? С учителем дети общаются по-латышски и понимают всё, что говорит учитель", - пишет мама.

Юристы портала объяснили, что работа над проектом во время урока тоже является частью урока, а значит, должна полностью осуществляться на государственном языке:

"В 9-й статье Закона об образовании указано, что образование в образовательных учреждениях осуществляется на государственном языке.

Самостоятельная работа в группах на уроке также является частью реализации образовательных программ, на которую распространяется установленное в законе требование по языку получения образования. Таким образом, учитель, запретив ученикам общаться между собой на русском языке, действовал в рамках закона", - пишет Сармис Микуда.

Загрузка
Обновлено: 16:40 23.09.2025
Жители в ужасе: из канализации хлынула красно-бурая жижа

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Несколько жителей Цесиса столкнулись с неприятной ситуацией — на их участки на улице Лигатнес потекли красновато-бурые сточные воды.

Загрузка

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и не доступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Полицейским выдадут юбки: новая форма для стражей порядка

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Во вторник правительство одобрило поправки в правила, предусматривающие для полицейских введение головного убора нового дизайна — фуражки с козырьком, а также новой части формы — юбки.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

«Культурная война»: Европа считает, что Трамп её унижает

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

Дональд Трамп пытается навязать ЕС свою политическую повестку дня, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям. В документе используется термин "культурная война".

