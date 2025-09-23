Русским детям теперь нельзя разговаривать на своем языке на уроках даже между собой

С вопросом к юристам обратилась Наталья Ростова, она рассказала такую историю: "Учительница в художественной школе дала задание и поручила детям работать в парах — подготовить анимацию и представить её в конце урока. В паре работали две девочки, для которых латышский язык не является родным. Чтобы ускорить процесс и успеть выполнить работу в течение урока, девочки начали распределять задания между собой, общаясь по-русски. Учительница сделала замечание и заявила, что даже между собой говорить по-русски нельзя, только на латышском. Имеют ли дети право во время урока говорить между собой не на государственном языке? И имеет ли право учитель запретить говорить по-русски во время групповой самостоятельной работы? С учителем дети общаются по-латышски и понимают всё, что говорит учитель", - пишет мама.

Юристы портала объяснили, что работа над проектом во время урока тоже является частью урока, а значит, должна полностью осуществляться на государственном языке:

"В 9-й статье Закона об образовании указано, что образование в образовательных учреждениях осуществляется на государственном языке.

Самостоятельная работа в группах на уроке также является частью реализации образовательных программ, на которую распространяется установленное в законе требование по языку получения образования. Таким образом, учитель, запретив ученикам общаться между собой на русском языке, действовал в рамках закона", - пишет Сармис Микуда.