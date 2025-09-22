Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Ночью на юге Латгале пройдут небольшие дожди, в Курземе и Видземе местами ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, на побережье сохранится более сильный ветер - с порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на побережье - до +13 градусов.

Днем солнце лишь временами будет скрываться за облаками, которые местами - главным образом, в Видземе - принесут кратковременные дожди, возможны также грозы, град и сильные порывы ветра. Ветер в основном будет западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +13...+16 градусов.

В Риге во вторник ожидается незначительная облачность, однако возможен кратковременный дождь. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится северо-западным. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, в пригороде - до +6...+8 градусов. Во второй половине дня столбики термометров будут колебаться у отметки +15 градусов.