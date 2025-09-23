Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 18:32

Важно 0 комментариев

Латвийский Музей оккупации на своем сайте опубликовал удивительную информацию о британской звезде Олли Мёрсе (Olly Murs). Артист исследовал документы в Латвийском государственном архиве, Рижском цирке, главном здании Музея оккупации и в «Угловом доме», сообщили представители музея.

Британский музыкант Олли Мёрс, участвуя в популярной передаче BBC Who Do You Think You Are? («Как тебе кажется, кто ты?»), сделал неожиданное открытие — его предки происходят из Латвии. Поэтому он отправился искать подтверждения этому в доступных документах.

Выяснились печальные семейные факты. Его прадед, рижский артист цирка Эдуард, имел внебрачную связь с коллегой Вероникой. Плодом этой любви стал дед Оли — Эди. Однако Эдуард остался с женой, а молодая Вероника растила сына без его помощи, хотя и при поддержке своих родителей.

Судьбы этих людей трагически переплелись во время Второй мировой войны. В 1944 году Эдуард вместе с семьей, включая внебрачного сына Эди, бежал в Германию. Вероника же осталась в Латвии и в 1951 году была осуждена за «антисоветские высказывания», получив восемь лет лагерей.

Рядом с фотографией новорожденного сына, которого он нежно держит на руках, Оли оставил трогательную запись в Facebook:
«Некоторые спрашивали меня, почему мы выбрали имя Альберт… Это в честь моего прадеда Эдуарда “Альберта” Мура. Мне и Амелии это имя особенно понравилось после моего участия в шоу BBC Who Do You Think You Are?, и теперь наш малыш сможет нести часть этой семейной истории в будущее… люблю тебя, сын».

Обновлено: 20:00 23.09.2025
