Трагическая история: британская звезда узнала о предках из Латвии

Британский музыкант Олли Мёрс, участвуя в популярной передаче BBC Who Do You Think You Are? («Как тебе кажется, кто ты?»), сделал неожиданное открытие — его предки происходят из Латвии. Поэтому он отправился искать подтверждения этому в доступных документах.

Выяснились печальные семейные факты. Его прадед, рижский артист цирка Эдуард, имел внебрачную связь с коллегой Вероникой. Плодом этой любви стал дед Оли — Эди. Однако Эдуард остался с женой, а молодая Вероника растила сына без его помощи, хотя и при поддержке своих родителей.

Судьбы этих людей трагически переплелись во время Второй мировой войны. В 1944 году Эдуард вместе с семьей, включая внебрачного сына Эди, бежал в Германию. Вероника же осталась в Латвии и в 1951 году была осуждена за «антисоветские высказывания», получив восемь лет лагерей.

Рядом с фотографией новорожденного сына, которого он нежно держит на руках, Оли оставил трогательную запись в Facebook:

«Некоторые спрашивали меня, почему мы выбрали имя Альберт… Это в честь моего прадеда Эдуарда “Альберта” Мура. Мне и Амелии это имя особенно понравилось после моего участия в шоу BBC Who Do You Think You Are?, и теперь наш малыш сможет нести часть этой семейной истории в будущее… люблю тебя, сын».