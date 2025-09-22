«Надо и гимн запретить!» Популярная песня вызвала бурную реакцию

Омбудсмен получил жалобу, в которой утверждалось, что песня «Alumīnija cūka» якобы побуждает к сексуальным отношениям с несовершеннолетними и её следует запретить к распространению.

После анализа жалобы и самой песни омбудсман отметил, что текст произведения предназначен не для объективного описания событий, а для выражения субъективных переживаний автора. Таким образом, песня имеет как описательный характер, так и значение — как проявление эмоционального отношения и личных переживаний.

По мнению омбудсмана, включение песни в контент LSM не противоречит миссии медиа — работать в интересах общества и создавать программы и материалы по высочайшим профессиональным стандартам. Редакционное решение было основано на общественном консенсусе относительно смысла композиции «Alumīnija cūka» как истории о травматическом опыте неудачных романтических отношений, а не как призыва к противоправным действиям с несовершеннолетними.

В обществе, разумеется, не обошлось без откликов на выводы омбудсмена:

- Песня "Kad man vairs nebūs 16" — это же вообще педофилия и детское рабство!

- С одной стороны, я тоже не против запретить некоторые песенки в публичном исполнении, но это, мягко говоря, глупость. Потом придётся и шкаф с дайнами сжечь».

- А вообще нужно ли было омбудсмену всерьёз рассматривать эту жалобу? Насколько низко мы готовы опуститься из-за больных фантазий одного человека?

- Надо и гимн запретить, потому что латышские дочери и сыновья недостаточно инклюзивные.

- Стоит провести исследование за 300 тысяч евро.