Вакцин от гриппа в этом году закуплено меньше, чем в прошлом: Нацслужба здравоохранения

В прошлом сезоне медицинским учреждениям были переданы 131 023 дозы различных типов вакцин от гриппа, а неиспользованными остались 13 349 доз. Фактически были использованы 117 674 дозы вакцины.

По данным Национальной службы здравоохранения, на этот сезон закуплено 124 720 доз вакцин против гриппа.

Это три вида вакцин против гриппа: "Eflueda Tetra" для пациентов в возрасте 60 лет и старше, "Fluenz Tetra" для детей от 2 до 17 лет из групп риска и "Influvac Tetra" для детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, беременных женщин, медработников, клиентов и сотрудников центров социального ухода.

Договор позволяет заказать дополнительно еще 5900 доз вакцин против гриппа.