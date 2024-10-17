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Вакцин от гриппа в этом году закуплено меньше, чем в прошлом: Нацслужба здравоохранения

© LETA 17 октября, 2024 08:38

Новости Латвии 0 комментариев

В этом сезоне закуплено на 6370 вакцин против гриппа меньше, чем в прошлом году, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В прошлом сезоне медицинским учреждениям были переданы 131 023 дозы различных типов вакцин от гриппа, а неиспользованными остались 13 349 доз. Фактически были использованы 117 674 дозы вакцины.

По данным Национальной службы здравоохранения, на этот сезон закуплено 124 720 доз вакцин против гриппа.

Это три вида вакцин против гриппа: "Eflueda Tetra" для пациентов в возрасте 60 лет и старше, "Fluenz Tetra" для детей от 2 до 17 лет из групп риска и "Influvac Tetra" для детей в возрасте от 6 до 23 месяцев, беременных женщин, медработников, клиентов и сотрудников центров социального ухода.

Договор позволяет заказать дополнительно еще 5900 доз вакцин против гриппа.

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