«Вагонетка развалилась как картонка»: подробности страшной аварии в Лиссабоне

Власти Португалии пока не называют имена жертв аварии. В четверг в полиции заявили, что среди погибших — двое граждан Канады, один гражданин Германии, один гражданин США и один гражданин Украины. Три жертвы остаются неопознанными, сообщил глава судебной полиции Португалии Луиш Невеш.

Как передают португальские СМИ со ссылкой на источники в полиции, в вагоне фуникулера в момент аварии находилась, в частности, семья из Германии. Мужчина, по данным полиции, погиб, его жена и трехлетний сын получили травмы, но выжили.

Компания Carris, оператор лиссабонских фуникулеров, сообщила также, что в результате аварии погиб ее сотрудник.

О пострадавших известно, что среди них есть граждане Португалии (четыре человека), Германии, Испании (по два человека), Южной Кореи, Канады, Франции, Италии, Швейцарии, Марокко и Кабо-Верде (по одному человеку). В числе пострадавших — трехлетний ребенок и 19 человек в возрасте от 24 до 65 лет: 12 женщин и семеро мужчин.

Сколько всего человек находились в вагонетке фуникулера в момент крушения, пока неизвестно. Она может вместить до 43 человек.

Расследование аварии только началось. Прокуратура Португалии утром в четверг приступила к изучению обстоятельств и оценке мер по обеспечению транспортной безопасности.

Газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что, предположительно, причиной аварии стал оборвавшийся тяговый трос, возможно также, что к крушению привело ослабление его натяжения. Другие СМИ также пишут об обрыве троса.

Власти не обнародовали даже предварительных версий произошедшего, отметив, что пока слишком рано делать выводы о причинах аварии.

Однако в соцсетях и СМИ уже обсуждают, почему после обрыва троса фуникулер сошел с рельсов и почему не сработала (или сработала, но неэффективно) тормозная система.

СМИ приводят слова очевидцев аварии. В интервью изданию Observador один из очевидцев рассказал, что фуникулер как будто «потерял контроль», а тормозная система не сработала.

«Мы все бросились бежать, потому что думали, что [вагонетка] врежется в тех, кто находится внизу. Но она съехала в сторону и врезалась в здание», — рассказала изданию одна из очевидцев.

Другая женщина, видевшая момент аварии, рассказала португальскому телеканалу SIC, что вагонетка фуникулера врезалась в здание, двигаясь «на полной скорости».

«Она с чудовищной силой врезалась в здание и развалилась, как картонная коробка; она не мог затормозить», — сказала женщина.

В расследовании аварии участвуют ведомства, отвечающие за транспортную безопасность, прокуратура, полиция, а также транспортная компания Carris — оператор трамваев и фуникулеров Лиссабона.

В Carris уже заявили, что основное техобслуживание фуникулер проходит раз в четыре года, и в последний раз фуникулер «Глория» прошел его в 2022 году, а в 2024 году — промежуточное техобслуживание.

Авария произошла в 18:05 по местному времени. Вагонетка фуникулера направлялась от смотровой площадки в парке Жардим де Сан Педро де Алькантара, но затем потеряла управление и въехала в здание.

Чрезвычайные службы прибыли на место аварии в течение нескольких минут. Сообщается, что на месте происшествия работали более 60 человек и 22 машины чрезвычайных служб. На фотографиях с места происшествия видно, что вагонетка практически полностью разбита.

Четверг, 4 сентября, во всей Португалии объявлен днем траура по погибшим. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза и премьер-министр Луиш Монтенегру выразили соболезнования семьям погибших.

Траур в Лиссабоне продлится три дня. «Это трагедия, которой никогда не было в нашем городе. Настал момент для действий и помощи», — сказал мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш на месте аварии.

Работа всех фуникулеров в Лиссабоне сейчас приостановлена для проведения проверки.

Фуникулер «Глория» — один из старейших в Европе, он соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара.

Он был запущен еще в 1885 году, а к 1915 году — полностью электрифицирован. Протяженность его маршрута составляет 265 метров, однако уклон на том участке пути, где произошла авария, достигает 17 градусов.

В феврале 2002 года фуникулер, который считается одной из главных достопримечательностей Лиссабона, признали национальным памятником. Он перевозит более трех миллионов человек ежегодно.

Фуникулер пользуется большой популярностью у туристов, однако большинство пассажиров — жители города. В час пик рейсы фуникулера отправляются каждые 10 минут, стоимость проезда туда и обратно — 4,2 евро, а для обладателей туристического билета проезд бесплатный.

Это не первая авария на лиссабонском фуникулере. В мае 2018 года вагонетка фуникулера сошла с рельсов, жертв не было. Причиной, как показало расследование, стала неисправность технического оборудования.