«Вагонетка развалилась как картонка»: подробности страшной аварии в Лиссабоне

© BBC 5 сентября, 2025 11:15

Мир 0 комментариев

16 человек погибли, более 20 пострадали в результате схода с рельсов популярного у туристов фуникулера «Глория» в центре Лиссабона. Один из пострадавших скончался в больнице в четверг, сообщили в городской Службе гражданской защиты. Вечером в среду, 3 сентября, сообщалось о 15 погибших.

Власти Португалии пока не называют имена жертв аварии. В четверг в полиции заявили, что среди погибших — двое граждан Канады, один гражданин Германии, один гражданин США и один гражданин Украины. Три жертвы остаются неопознанными, сообщил глава судебной полиции Португалии Луиш Невеш.

Как передают португальские СМИ со ссылкой на источники в полиции, в вагоне фуникулера в момент аварии находилась, в частности, семья из Германии. Мужчина, по данным полиции, погиб, его жена и трехлетний сын получили травмы, но выжили.

Компания Carris, оператор лиссабонских фуникулеров, сообщила также, что в результате аварии погиб ее сотрудник.

О пострадавших известно, что среди них есть граждане Португалии (четыре человека), Германии, Испании (по два человека), Южной Кореи, Канады, Франции, Италии, Швейцарии, Марокко и Кабо-Верде (по одному человеку). В числе пострадавших — трехлетний ребенок и 19 человек в возрасте от 24 до 65 лет: 12 женщин и семеро мужчин.

Сколько всего человек находились в вагонетке фуникулера в момент крушения, пока неизвестно. Она может вместить до 43 человек.

Расследование аварии только началось. Прокуратура Португалии утром в четверг приступила к изучению обстоятельств и оценке мер по обеспечению транспортной безопасности.

Газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что, предположительно, причиной аварии стал оборвавшийся тяговый трос, возможно также, что к крушению привело ослабление его натяжения. Другие СМИ также пишут об обрыве троса.

Власти не обнародовали даже предварительных версий произошедшего, отметив, что пока слишком рано делать выводы о причинах аварии.

Однако в соцсетях и СМИ уже обсуждают, почему после обрыва троса фуникулер сошел с рельсов и почему не сработала (или сработала, но неэффективно) тормозная система.

СМИ приводят слова очевидцев аварии. В интервью изданию Observador один из очевидцев рассказал, что фуникулер как будто «потерял контроль», а тормозная система не сработала.

«Мы все бросились бежать, потому что думали, что [вагонетка] врежется в тех, кто находится внизу. Но она съехала в сторону и врезалась в здание», — рассказала изданию одна из очевидцев.

Другая женщина, видевшая момент аварии, рассказала португальскому телеканалу SIC, что вагонетка фуникулера врезалась в здание, двигаясь «на полной скорости».

«Она с чудовищной силой врезалась в здание и развалилась, как картонная коробка; она не мог затормозить», — сказала женщина.

В расследовании аварии участвуют ведомства, отвечающие за транспортную безопасность, прокуратура, полиция, а также транспортная компания Carris — оператор трамваев и фуникулеров Лиссабона.

В Carris уже заявили, что основное техобслуживание фуникулер проходит раз в четыре года, и в последний раз фуникулер «Глория» прошел его в 2022 году, а в 2024 году — промежуточное техобслуживание.

Авария произошла в 18:05 по местному времени. Вагонетка фуникулера направлялась от смотровой площадки в парке Жардим де Сан Педро де Алькантара, но затем потеряла управление и въехала в здание.

Чрезвычайные службы прибыли на место аварии в течение нескольких минут. Сообщается, что на месте происшествия работали более 60 человек и 22 машины чрезвычайных служб. На фотографиях с места происшествия видно, что вагонетка практически полностью разбита.

Четверг, 4 сентября, во всей Португалии объявлен днем траура по погибшим. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза и премьер-министр Луиш Монтенегру выразили соболезнования семьям погибших.

Траур в Лиссабоне продлится три дня. «Это трагедия, которой никогда не было в нашем городе. Настал момент для действий и помощи», — сказал мэр Лиссабона Карлуш Моэдаш на месте аварии.

Работа всех фуникулеров в Лиссабоне сейчас приостановлена для проведения проверки.

Фуникулер «Глория» — один из старейших в Европе, он соединяет площадь Рештаурадориш и парк Жардим де Сан Педро де Алькантара.

Он был запущен еще в 1885 году, а к 1915 году — полностью электрифицирован. Протяженность его маршрута составляет 265 метров, однако уклон на том участке пути, где произошла авария, достигает 17 градусов.

В феврале 2002 года фуникулер, который считается одной из главных достопримечательностей Лиссабона, признали национальным памятником. Он перевозит более трех миллионов человек ежегодно.

Фуникулер пользуется большой популярностью у туристов, однако большинство пассажиров — жители города. В час пик рейсы фуникулера отправляются каждые 10 минут, стоимость проезда туда и обратно — 4,2 евро, а для обладателей туристического билета проезд бесплатный.

Это не первая авария на лиссабонском фуникулере. В мае 2018 года вагонетка фуникулера сошла с рельсов, жертв не было. Причиной, как показало расследование, стала неисправность технического оборудования.

 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

