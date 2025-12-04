В Юрмале завершилась реконструкция Дзинтарского путепровода

Путепровод, построенный в 1976 году, сохранил свой исторический архитектурный облик, однако его несущие конструкции и дорожное покрытие полностью обновлены. Одним из ключевых улучшений стало объединение пролётов, что позволило уменьшить количество деформационных швов с 21 до восьми — движение транспорта стало заметно ровнее и комфортнее.

На объекте установлены новые барьеры безопасности, модернизирован водоотвод, появился энергоэффективный повседневный и праздничный декоративный свет.

Ранее в этом году были завершены масштабные работы под путепроводом и вокруг него: обновлены тротуары и велодорожки, проезжая часть и съезды, оборудованы направляющие для слабовидящих, обустроены новые пешеходные переходы. На проспекте Межапарка создана стоянка на 32 автомобиля.

Строительные работы выполняла объединённая группа «RTBB», авторский надзор — SIA 3C, строительный надзор — SIA Firma L4.

Путепровод проходит над одной из старейших железнодорожных линий Латвии, соединяющей Ригу и Тукумс через Юрмалу. В мэрии подчёркивают: этот объект — важнейшая часть городской магистрали, обеспечивающая связь между восточной и западной частями города и необходимая для нормального движения в курортной столице.