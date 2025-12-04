Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия получила радары «Giraffe» 1X для наблюдения за воздушным пространством

Редакция PRESS 4 декабря, 2025 13:05

Новости Латвии 0 комментариев

В среду на базу Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде поступили радары "Giraffe" 1X для наблюдения за воздушным пространством, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Оборудование военно-воздушным силам НВС торжественно передали посол Швеции Даниэль Ольссон и представители шведской компании "Saab".

Из соображений безопасности информацию о расходах министерство предоставить не может.

Радар "Giraffe" 1X - это радиолокационная система наблюдения за воздушным пространством, предназначенная для обеспечения наземной противовоздушной обороны. Радар обеспечивает высококачественное обнаружение целей, включая дроны, ракеты и минометные снаряды, что позволяет мгновенно и эффективно реагировать на угрозы и изменяющиеся условия боевой обстановки. Радар мобильный и может быть развернут в любой местности в зависимости от оперативной необходимости.

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что эти радары значительно повысят способность Латвии своевременно выявлять и нейтрализовать угрозы в воздушном пространстве. Они современны, обладают высокой надежностью и уже подтвердили свою эффективность на практике в ходе совместных учений Латвии и союзников.

Радары "Giraffe" 1X, произведенные шведской компанией "Saab", уже входят в оснащение НВС Латвии и впервые были применены ВВС во время учений "Baltic Zenith 2023". Контракт на закупку дополнительных радаров был заключен в декабре 2024 года.
 

