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В Юрмале пропали без вести двое подростков; полиция просит помощи

© LETA 30 ноября, 2024 09:42

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Госполиция сообщила агентству LETA о том, что в Юрмале пропали без вести Марк Миллерс 2009 года рождения и Алисе Лаура Индриксоне 2011 года рождения.

Марк Миллерс покинул место жительства на шоссе Вентспилс в Юрмале 30 ноября вскоре после полуночи, он до сих пор не вернулся домой.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Был одет в черную куртку с капюшоном, на ногах черные кожаные осенние полусапожки.

Алисе Лаура Индриксоне вышла из дома на ул. Серавоту, где проживает, 29 ноября около 7:00 и все еще не вернулась.

Ее приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, до плеч. Была одета в бордовые брюки и черное пальто.

Полиция просит отозваться всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении обоих молодых людей, позвонив по телефону 110.

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