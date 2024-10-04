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В Юрмале ночью потушили опасный пожар

© LETA 4 октября, 2024 11:45

ЧП и криминал 0 комментариев

Сегодня ночью в Юрмале потушен пожар повышенной опасности в трехэтажном жилом доме, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 2:08 пожарным поступил вызов на улицу Межотнес в Юрмале, где загорелась квартира площадью 50 квадратных метров на первом этаже трехэтажного жилого дома. До приезда ГПСС из квартиры был эвакуирован один человек, из остальных квартир - 11 человек. В 5:21 пожар был потушен.

За последние сутки, с 6:30 четверга до 6:30 пятницы, в ГПСС поступило в общей сложности 24 звонка - пять на пожаротушение, 11 на спасательные работы, но восемь звонков оказались ложными.

Также горели такие объекты, как сауна, копоть в дымоходе здания, автомобиль, продукты питания и мусор, оставленные без присмотра.

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Переплачиваем? Правда ли, что западный газ дает меньше тепла — его ведь разводят из сжиженного

Новости Латвии 20:57

Новости Латвии 0 комментариев

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

"Американский газ, который сжижают, долго везут на танкерах, а потом регазифицируют, не дает того тепла, как давал российский, который поступал напрямую по трубе. Поэтому нам приходится переплачивать за ту же температуру в квартире или мерзнуть" - этот слух возник после того, как с началом полномасштабной войны в Украине Латвия отказалась от российского газа. Особенно популярно мнение о "низкой теплотворности" - в Латгалии. Портал Delfi попросил представителя компании Gaso Яну Рубинчик разъяснить, есть ли почва для такого мнения и не переплачивают ли жители Латвии.

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Почем долгожданные грибы на рижском рынке?

Важно 20:37

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Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

Из народной мудрости следует, что до дня Микелиса (29 сентября) крестьянам нужно собрать весь урожай и отвезти на рынок. Портал Jauns.lv посетил первый ночной рынок фермеров на Видземском (Матиса) рынке после дня Микелиса, пообщался с фермерами и посмотрел, что и по какой цене они предлагают горожанам.

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В Латвии зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Латвии обнаружен у мертвой птицы в лаборатории Научного института безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды Bior, сообщили агентству LETA представители Bior.

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Приезжие курьеры, официанты, таксисты должны будут обслуживать клиентов на литовском языке

Важно 20:17

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Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

Эту публикацию литовского общественного портала LRT разместила у себя в Фейсбук Лиана Ланга с комментарием: жди, русский, скоро также будет и в Латвии!

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За восемь месяцев промышленное производство в Латвии сократилось на 1,5%

Бизнес 20:17

Бизнес 0 комментариев

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Объем промышленного производства в Латвии за восемь месяцев этого года по календарно скорректированным данным в сравнительных ценах сократился на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Доколе будут подавать в суд на патриотов Латвии! Соратники Лианы Ланги ополчились на Гомберга

Важно 20:00

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"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

"Теперь о накипи вокруг Liana Langa . Как говорят англичане, shit hit the fan. Дерьмо попало вентилятор. Ей на помощь кинулись друзья. Вот пост из твиттера за авторством неизвестных мне MKpolitika, который перепостил Maris Ceplis. Текст выдающийся, привожу целиком". - Пишет бизнесмен Евгений Гомберг у себя в Фейсбук.  Press. lv уже сообщал, что он подал несколько исков против прозвучавших против него в общественном пространстве оскорблений и домыслов. 

Читать

На Солнце произошла сверхмощная вспышка: снова ждем северное сияние

Важно 19:59

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Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

Вчера, 3 октября, на Солнце произошла сверхмощная вспышка – самая большая за последние семь лет, с 2017 года, пишут grani.lv.

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