В Юрмале ночью потушили опасный пожар

В 2:08 пожарным поступил вызов на улицу Межотнес в Юрмале, где загорелась квартира площадью 50 квадратных метров на первом этаже трехэтажного жилого дома. До приезда ГПСС из квартиры был эвакуирован один человек, из остальных квартир - 11 человек. В 5:21 пожар был потушен.

За последние сутки, с 6:30 четверга до 6:30 пятницы, в ГПСС поступило в общей сложности 24 звонка - пять на пожаротушение, 11 на спасательные работы, но восемь звонков оказались ложными.

Также горели такие объекты, как сауна, копоть в дымоходе здания, автомобиль, продукты питания и мусор, оставленные без присмотра.