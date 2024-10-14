Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 14. Октября Завтра: Minna, Vilhelmine

В высотке холодно и мокро: министр предлагает всему ведомству переехать в деревянный дом

© LETA 14 октября, 2024 15:20

Важно 0 комментариев

LETA

Зданию Министерства земледелия в ближайшие пять-семь лет потребуется капитальный ремонт, заявил в интервью агентству LETA министр земледелия Арманд Краузе.

Если этого не произойдет, министерству придется переехать из здания. По словам министра, в настоящее время оно находится в плачевном состоянии: во время дождя в него проникает вода, а когда дует ветер, в здании холодно.

Краузе сообщил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Эвикой Силиней. "Я обещаю, что во время моего пребывания на посту министра мы примем решение о том, как действовать дальше", - сказал Краузе, добавив, что здание можно будет отремонтировать, когда позволит бюджет. Если строить новое здание Минземледелия, то оно должно быть построено из дерева, так как в Латвии много лесов, а дерево - легкодоступный и экологичный материал. Кроме того, строительство зданий из дерева соответствует концепции министерства, отметил Краузе.
 
Как ранее сообщило Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, во время бури и дождей в конце июля была залита северная половина здания Минземледелия с 23-го по 3-й этажи, включая помещения министерства на нескольких этажах, где вода и влага причинили ущерб 59 кабинетам. Причиной стала плохая гидроизоляция фасада здания, которая не обеспечивает эффективный отвод воды во время сильного ветра и проливных дождей. В связи с этим встал вопрос о ремонте устаревшего фасада здания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Русская энергия» и концерт в Москве. Как Джаред Лето спровоцировал скандал и возмутил украинцев

Важно 16:56

Важно 0 комментариев

Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины «проблемой» и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев, сообщает BBC.

Украинский МИД резко отреагировал на заявление американского певца Джареда Лето из группы Thirty Seconds to Mars, который на концерте в Белграде назвал войну России против Украины «проблемой» и заявил, что хочет приехать в Санкт-Петербург, Москву и Киев, сообщает BBC.

Читать
Загрузка

Министерство образования просит у СГБ проверить Самойлова на соответствие требованиям допуска к гостайне

Спорт 16:46

Спорт 0 комментариев

В Службу государственной безопасности (VDD) поступил запрос от Министерства образования и науки с просьбой оценить соответствие директора департамента спорта министерства Александра Самойлова требованиям специального разрешения на допуск к работе с гостайной, выяснило агентство LETA.

В Службу государственной безопасности (VDD) поступил запрос от Министерства образования и науки с просьбой оценить соответствие директора департамента спорта министерства Александра Самойлова требованиям специального разрешения на допуск к работе с гостайной, выяснило агентство LETA.

Читать

Житель Латвии найден мертвым в английском парке. Полиция ищет родственников

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Тело мужчины нашли в парке недалеко от Ливерпуля – в Саутпорте. Полиция Мерсисайда полагает, что мужчина родом из Латвии, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Тело мужчины нашли в парке недалеко от Ливерпуля – в Саутпорте. Полиция Мерсисайда полагает, что мужчина родом из Латвии, сообщает liverpoolecho.co.uk.

Читать

Куда ветер подует: электроэнергия в Балтии подешевела на 53%

Новости Латвии 16:25

Новости Латвии 0 комментариев

 Оптовая цена электроэнергии благодаря производству на ветряных электростанциях, которое на прошлой неделе выросло почти вдвое, в Литве на прошлой неделе снизилась на 53% до 61 евро за мегаватт-час (МВтч).

 Оптовая цена электроэнергии благодаря производству на ветряных электростанциях, которое на прошлой неделе выросло почти вдвое, в Литве на прошлой неделе снизилась на 53% до 61 евро за мегаватт-час (МВтч).

Читать

ЕС больше не даст нам денег на строительство дорог: только на велосипеды и пешеходов!

Выбор редакции 16:22

Выбор редакции 0 комментариев

Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Читать

Изнасилования девочек и торговля людьми: трем мужчинам вынесен приговор

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Читать

Bolt Food вводит новые правила для доставки еды: какие?

Бизнес 16:03

Бизнес 0 комментариев

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

Читать