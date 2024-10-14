В высотке холодно и мокро: министр предлагает всему ведомству переехать в деревянный дом

Если этого не произойдет, министерству придется переехать из здания. По словам министра, в настоящее время оно находится в плачевном состоянии: во время дождя в него проникает вода, а когда дует ветер, в здании холодно.

Краузе сообщил, что уже обсудил этот вопрос с премьер-министром Эвикой Силиней. "Я обещаю, что во время моего пребывания на посту министра мы примем решение о том, как действовать дальше", - сказал Краузе, добавив, что здание можно будет отремонтировать, когда позволит бюджет. Если строить новое здание Минземледелия, то оно должно быть построено из дерева, так как в Латвии много лесов, а дерево - легкодоступный и экологичный материал. Кроме того, строительство зданий из дерева соответствует концепции министерства, отметил Краузе.



Как ранее сообщило Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, во время бури и дождей в конце июля была залита северная половина здания Минземледелия с 23-го по 3-й этажи, включая помещения министерства на нескольких этажах, где вода и влага причинили ущерб 59 кабинетам. Причиной стала плохая гидроизоляция фасада здания, которая не обеспечивает эффективный отвод воды во время сильного ветра и проливных дождей. В связи с этим встал вопрос о ремонте устаревшего фасада здания.