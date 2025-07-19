В воскресенье местами снова обещают сильные ливни и грозы; что в столице?

Ночью в восточных, местами также в центральных районах время от времени пройдут дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый ветер, в некоторых местах образуется дымка.

Температура воздуха ночью - от +16 до +20 градусов.

Днем 20 июля будет облачно, но время от времени будет проглядывать солнце. Преимущественно на востоке страны ожидается кратковременный дождь, местами сильные ливни и грозы.

Ветер днем - северо-восточный и северный, от слабого до умеренного. Температура воздуха - от +22 до +27 градусов.

В Риге ночь будет сравнительно сухой, временами с прояснениями. По-прежнему будет дуть слабый ветер, ночь будет теплой - температура воздуха не ниже +18-20 градусов.

Днем в столице небо затянет облаками, но временами будут прояснения. Существенных осадков не ожидается. Ветер, как и по всей стране, северо-восточный и северный, от слабого до умеренного. Столбик термометра поднимется до +23-25 градусов.

В солнечную погоду интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средней высоты, поэтому синоптики призывают не бывать на солнце подолгу.