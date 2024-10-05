В воскресенье местами ожидается кратковременный дождь; Рига в число этих мест не входит

Небо будет частично облачным. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха достигнет +11-14 градусов.
В Риге днем будет сухо. Ветер будет слабым, воздух прогреется до +12-14 градусов.
Такой прогноз дают синоптики на 6 октября.
Небо будет частично облачным. Будет дуть слабый ветер, максимальная температура воздуха достигнет +11-14 градусов.
В Риге днем будет сухо. Ветер будет слабым, воздух прогреется до +12-14 градусов.
В эфире TV24 в программе Aktuālais par karadarbību Ukrainā зритель сурово высказался по поводу того, что союзники тянут с поддержкой Украине, подчеркнув, что такое отношение ставит под угрозу способность Украины победить в войне с Россией.
В эфире TV24 в программе Aktuālais par karadarbību Ukrainā зритель сурово высказался по поводу того, что союзники тянут с поддержкой Украине, подчеркнув, что такое отношение ставит под угрозу способность Украины победить в войне с Россией.
В субботу, 5 октября, на Эспланаде в Риге на мероприятии в память жертв среди мирных жителей Палестины собралось около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.
В субботу, 5 октября, на Эспланаде в Риге на мероприятии в память жертв среди мирных жителей Палестины собралось около 100 человек, по наблюдениям агентства LETA.
Экономить в следующем году придется и системе общественного транспорта. Конкретные решения еще не приняты, однако Совет по общественному транспорту рассматривает несколько вариантов. В том числе сокращение сети маршрутов общественного транспорта в будущем году, пишет Tautaruna.nra.lv.
Экономить в следующем году придется и системе общественного транспорта. Конкретные решения еще не приняты, однако Совет по общественному транспорту рассматривает несколько вариантов. В том числе сокращение сети маршрутов общественного транспорта в будущем году, пишет Tautaruna.nra.lv.
Об этом сообщило агентству LETA самоуправление города-курорта, сославшись на опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения SKDS.
Об этом сообщило агентству LETA самоуправление города-курорта, сославшись на опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения SKDS.
Самые отдаленные окраины Риги - леса и кладбища - все глубже утопают в мусоре. В местах, где незаконные свалки устраивают чаще всего, Рижская дума установила камеры видеонаблюдения. Это дает результаты, но этого недостаточно. Ситуация настолько скверная, что в самоуправлении будут думать не только об увеличении административных штрафов, но и о возможности привлечь любителей мусорить к уголовной ответственности, сообщает программа TV3 Ziņas.
Самые отдаленные окраины Риги - леса и кладбища - все глубже утопают в мусоре. В местах, где незаконные свалки устраивают чаще всего, Рижская дума установила камеры видеонаблюдения. Это дает результаты, но этого недостаточно. Ситуация настолько скверная, что в самоуправлении будут думать не только об увеличении административных штрафов, но и о возможности привлечь любителей мусорить к уголовной ответственности, сообщает программа TV3 Ziņas.
В социальной сети Tik Tok еще совсем недавно активно рекламировалась психолог Глория, которая в своих роликах рассказывала, что на её сессиях можно плакать, ругаться матом и даже курить. Однако оказалось, что имени девушки нет в регистре практикующих специалистов, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
В социальной сети Tik Tok еще совсем недавно активно рекламировалась психолог Глория, которая в своих роликах рассказывала, что на её сессиях можно плакать, ругаться матом и даже курить. Однако оказалось, что имени девушки нет в регистре практикующих специалистов, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.