В воскресенье местами ожидается кратковременный дождь; Рига в число этих мест не входит

Самые отдаленные окраины Риги - леса и кладбища - все глубже утопают в мусоре. В местах, где незаконные свалки устраивают чаще всего, Рижская дума установила камеры видеонаблюдения. Это дает результаты, но этого недостаточно. Ситуация настолько скверная, что в самоуправлении будут думать не только об увеличении административных штрафов, но и о возможности привлечь любителей мусорить к уголовной ответственности, сообщает программа TV3 Ziņas.