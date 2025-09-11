Пожарные сообщают, что теперь жителям запрещено приближаться к очагу возгорания ближе, чем на 350 метров, тогда как в среду эта зона достигала километра.

«Руководитель спасательных работ принял утром решение сократить опасную зону до 350 метров. Мы сохраняем ограничение движения по улице Балтосёс Вокес, но открывается улица Киртиму, проще говоря, объездная дорога», — сообщил BNS в четверг представитель Департамента пожарной охраны и спасения (ДПОС) Донатас Гурявичюс.

По его словам, ночью продолжалось охлаждение резервуаров, расположенных рядом с очагом возгорания, чтобы предотвратить их возгорание, а очаги возгорания не изменились — горят газовые цистерны и один резервуар с газом.

Как сказал представитель ДПОС, пламя по сравнению с началом пожара ослабло, и пожарные постоянно ищут и закрывают найденные вентили резервуаров.

«Мы надеемся найти тот золотой вентиль, который, если его закрыть, не только уменьшит подачу газа, но и остановит её», — сказал Гурявичюс.

По его словам, пожар пока не локализован.

Как сообщало агентство BNS, пожар на газонаполнительной станции на улице Балтосёс Вокес вспыхнул в среду утром.

В результате инцидента пострадал один сотрудник, он был доставлен в больницу.

В компании Orlen Lietuva BNS подтвердили, что загоревшиеся и взорвавшиеся цистерны принадлежат компании, а инцидент произошёл на территории предприятия Jozita в Балтойи Воке.