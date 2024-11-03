В Вентспилском и Лиепайском портах ограничено судоходство

Судоходство в Вентспилском порту ограничено с 12:00 1 ноября, так как в порту зафиксирована скорость западного и северо-западного ветра, равная 14-25 м/с, как сообщила представитель управления Вентспилского свободного порта Инга Иевиня.

Она заявила, что капитан порта Айнарс Ауструмс предполагает, исходя из прогнозов погоды, что судоходство может быть возобновлено в понедельник, 4 ноября, когда по прогнозам скорость ветра упадет ниже 14 м/с.

Представитель управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге в свою очередь информировала, что в Лиепае порывы ветра достигают 17,5 м/с, поэтому судоходство частично ограничено. Служба капитана порта в Лиепае зафиксировала самые сильные порывы ветра 1 ноября, когда скорость ветра была 23 м/с в южном и юго-западном направлении.

При этом паром оператора Stena Line по маршруту Травемюнде - Лиепая курсирует согласно графику.

Представитель управления Рижского свободного порта Лиене Озола сообщает, что судоходство в Рижском порту возобновилось в 7:00 в воскресенье.

Управление Рижского порта не имеет сведений о каких-либо технических повреждений инфраструктуры порта из-за бури в субботу.

Центр управления движением судов постоянно мониторит ситуацию и примет решение об ограничении движения, если снова возникнет такая необходимость.