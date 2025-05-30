В Валмиере произвели первые 20 бронемашин. В следующем году планируют 150 и в две смены

Производственная линия работает в одну смену, начиная с мая. С линии сошло уже 20 бронемашин. В следующем году планируется переход на двухсменный график, что позволит увеличить выпуск до 150 машин ежегодно. Для этого потребуется нанять не менее 20 новых работников. Сейчас на предприятии трудятся 54 человека, включая административный персонал.

Сейчас техника поставляется Национальным вооружённым силам Латвии, а также начато изготовление 42 машин для Украины. Хотя контракты с другими странами пока не заключены, переговоры об экспорте уже ведутся.

Грачёв подчеркнул, что большинство комплектующих, включая корпуса бронемашин, производится в Латвии. Металлические части поставляют пять латвийских компаний. Латвийские корпуса отправляются в Швецию, Данию, Финляндию и Германию.

Глава правления компании Угис Романов отметил, что за время работы заказано комплектующих у латвийских производителей почти на 40 миллионов евро:

«В Латвии вырос кластер производителей, который демонстрирует потенциал национальной оборонной индустрии».

Министр обороны Андрис Спрудс добавил, что произведённая в Валмиере бронетехника уже доказала свою эффективность, а армия получила более 100 машин. В ближайшее время начнётся выпуск командно-штабных модификаций.

Создание завода в Валмиере обошлось в 10 миллионов евро, из которых половину инвестиций составили средства Валмиерской думы, остальное — Defence Partnership Latvia.

Компания основана в 2020 году, по итогам 2023-го её оборот составил 1,31 млн евро, прибыль — почти 300 тысяч.