В Риге стало меньше иностранных студентов: результаты политики! (1)

Редакция PRESS 1 сентября, 2025 15:48

Новости Латвии 1 комментариев

В этом году обучение в Рижском университете Страдиньша (РУС) начнут 429 иностранных студентов из 42 стран, сообщили агентству ЛЕТА в вузе.

За последние годы количество поступающих в РУС иностранных студентов немного уменьшилось - если в 2023 году обучение в вузе начали 508 студентов из 39 стран, то в прошлом году - 436 студентов из 43 стран.

Сокращение числа иностранных студентов РУС объясняет политикой вуза - для них были повышены требования к поступлению, а количество мест на популярных англоязычных программах уменьшено. Такие меры введены с целью повышения качества знаний студентов.

При этом общая численность учащихся вуза не уменьшается, а интерес к обучению в РУС продолжает расти.

Наибольшее число иностранных студентов в этом году зачислено на медицинский факультет - 370 человек. На стоматологический факультет поступили 36 студентов, на другие программы (дипломатию, управление здравоохранением и бизнес) - по 7-8 студентов.

Большинство иностранных студентов - из Европы: 21% - из Швеции, 19% - из Германии, 19% - из Финляндии, 17% - из Норвегии.

В целом в этом учебном году в РУС принято 2000 студентов.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

