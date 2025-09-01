За последние годы количество поступающих в РУС иностранных студентов немного уменьшилось - если в 2023 году обучение в вузе начали 508 студентов из 39 стран, то в прошлом году - 436 студентов из 43 стран.

Сокращение числа иностранных студентов РУС объясняет политикой вуза - для них были повышены требования к поступлению, а количество мест на популярных англоязычных программах уменьшено. Такие меры введены с целью повышения качества знаний студентов.

При этом общая численность учащихся вуза не уменьшается, а интерес к обучению в РУС продолжает расти.

Наибольшее число иностранных студентов в этом году зачислено на медицинский факультет - 370 человек. На стоматологический факультет поступили 36 студентов, на другие программы (дипломатию, управление здравоохранением и бизнес) - по 7-8 студентов.

Большинство иностранных студентов - из Европы: 21% - из Швеции, 19% - из Германии, 19% - из Финляндии, 17% - из Норвегии.

В целом в этом учебном году в РУС принято 2000 студентов.