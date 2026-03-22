В тяжёлой аварии в Тукумском крае в пятницу пострадала семья с детьми

tv3.lv 22 марта, 2026 08:40

ЧП и криминал

Жуткое зрелище увидели водители, в пятницу, 20 марта, после полудня застрявшие в пробке на шоссе  P121, которое соединяет Тукумс и Кулдигу: после лобового столкновения двух легковых автомашин одна из них улетела в кювет и перевернулась, вся дорога была усыпана осколками, в ДТП тяжело пострадала семья с детьми, сообщает программа Degpunktā.

Столкновение произошло на шоссе Тукумс - Земите, в километре от посёлка Земите.

Как сообщает представитель Госполиции Юлия Юране, "20 марта в Земитской волости Тукумского края произошло ДТП с участием автомашин Audi и Volkswagen Passat. По предварительной информации, в ДТП пострадали пять человек, в том числе дети, которые были доставлены в медучреждение. Госполицией начат уголовный процесс, обстоятельства случившегося выясняются".

По сведениям Degpunktā, ситуация на месте происшествия до прибытия спасателей и медиков была драматической. После удара обе автомашины оказались в кюветах - каждая со своей стороны дороги. В одной из машин зажало женщину с детьми, один из которых - грудной ребёнок. Спасатели их освободили и передали медикам.

Съёмочная группа побеседовала со встреченным ею водителем грузовика Юрием, который рассказал следующее: "Тут двух человек достали, ребёнок был в кресле. [Degpunktā: "Тоже на "скорой" увезли?"] Да. [Degpunktā: "Маленький совсем?"] Да. А из второй машины, что вверх тормашками стоит, никого не вытаскивали. Только из этой вытаскивали спасатели. [Degpunktā: "Все без сознания?"] Да, под капельницами".

Самого столкновения Юрий не видел, но он предполагает, что в месте, где дорога поворачивает, был совершён обгон, поскольку произошёл въезд на встречную полосу. Конечно, полиция выяснит все версии - не был ли кто-то из водителей пьян, не уснул ли за рулём, не говорил ли по телефону и не ослепило ли его солнце. 

Всех, кто лично видел, как произошло ДТП, просят сообщить об увиденном в полицию Тукумса.

Как сообщает агентство LETA, в пятницу произошло больше автоаварий, чем обычно: всего зарегистрировано 138 ДТП, в которых пострадал 21 человек.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

