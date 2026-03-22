В тяжёлой аварии в Тукумском крае в пятницу пострадала семья с детьми

Столкновение произошло на шоссе Тукумс - Земите, в километре от посёлка Земите.

Как сообщает представитель Госполиции Юлия Юране, "20 марта в Земитской волости Тукумского края произошло ДТП с участием автомашин Audi и Volkswagen Passat. По предварительной информации, в ДТП пострадали пять человек, в том числе дети, которые были доставлены в медучреждение. Госполицией начат уголовный процесс, обстоятельства случившегося выясняются".

По сведениям Degpunktā, ситуация на месте происшествия до прибытия спасателей и медиков была драматической. После удара обе автомашины оказались в кюветах - каждая со своей стороны дороги. В одной из машин зажало женщину с детьми, один из которых - грудной ребёнок. Спасатели их освободили и передали медикам.

Съёмочная группа побеседовала со встреченным ею водителем грузовика Юрием, который рассказал следующее: "Тут двух человек достали, ребёнок был в кресле. [Degpunktā: "Тоже на "скорой" увезли?"] Да. [Degpunktā: "Маленький совсем?"] Да. А из второй машины, что вверх тормашками стоит, никого не вытаскивали. Только из этой вытаскивали спасатели. [Degpunktā: "Все без сознания?"] Да, под капельницами".

Самого столкновения Юрий не видел, но он предполагает, что в месте, где дорога поворачивает, был совершён обгон, поскольку произошёл въезд на встречную полосу. Конечно, полиция выяснит все версии - не был ли кто-то из водителей пьян, не уснул ли за рулём, не говорил ли по телефону и не ослепило ли его солнце.

Всех, кто лично видел, как произошло ДТП, просят сообщить об увиденном в полицию Тукумса.

Как сообщает агентство LETA, в пятницу произошло больше автоаварий, чем обычно: всего зарегистрировано 138 ДТП, в которых пострадал 21 человек.