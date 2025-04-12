Эстафету подхватывают комментаторы. Вот несколько самых талантливых комментариев:

"Ну, наверное, это написано на единственном языке для тех, кто так делает. Потому и нет латышского, потому что ни один латыш не будет такой свиньей. Даже трудно представить, что латыш мог бы такое сделать".

"И инструкция о том, как пользоваться туалетным горшком".

"Единственная надпись, которую я поддерживаю ТОЛЬКО на русском.

"Бездомные Саулкрасты, в отличие от своих рижских собратьев, хотя бы моют ноги. Совсем другой уровень, однако" ...