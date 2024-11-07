В центре Риги внезапно остановились трамваи: движение восстановлено, но с задержками

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme сообщает, что в районе перекрестка улиц Прагас и 13 января было остановлено движение трамваев 1, 2, 5, 7 и 10 маршрутов в обоих направления. По официальной версии - из-за технических неполадок.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, произошла поломка и трамвай, вероятно, сошел с рельсовой колеи. О пострадавших не сообщается, но пассажирам пришлось покинуть свои места в общественном транспорте, на некоторое время образовался существенный затор из трамваев.

Сейчас движение уже восстановлено, но представители Rīgas satiksme предупреждают рижан , что еще некоторое время транспорт будет ездить с задержками.