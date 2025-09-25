В тройке Балтийских стран только у одной хороший прогноз по развитию экономики от ЕБРР

Согласно последним прогнозам банка, ВВП Латвии в этом году вырастет на 0,9% вместо прогнозировавшихся в мае 1,8%.

По сравнению с прежней оценкой снижен также прогноз для экономики Эстонии - если ранее ожидался рост на 1,3%, то теперь ЕБРР прогнозирует прирост ВВП на 0,5%.

В то же время для Литвы банк прогнозирует самый быстрый среди стран Балтии рост экономики - в этом году он составит 2,6%.

Корректировку прогнозов для Латвии и Эстонии ЕБРР объясняет слабым внешним спросом, фискальной консолидацией и влиянием повышенных импортных тарифов США, что частично компенсирует увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру.

Банк отмечает, что перспективы развития экономики стран Балтии поддерживаются ростом расходов на оборону - вторым по величине по отношению к ВВП среди стран НАТО после Польши, а также реализацией инфраструктурных проектов при поддержке государства и Европейского союза.

В то же время рост инфляции, повышение налогов и ограниченные фискальные возможности из-за больших расходов на оборону угрожают дальнейшему развитию. Краткосрочные экономические перспективы стран Балтии зависят от восстановления экономики основных торговых партнеров - скандинавских стран и других государств ЕС, от глобальных торговых тенденций, темпов освоения фондов ЕС и реализации инфраструктурных проектов.

Что касается Латвии, ЕБРР отмечает, что международные торговые разногласия негативно влияют на перспективы экономики страны. Хотя государственные проекты и расходы на оборону способствовали росту инвестиций, неопределенность торговой политики продолжает сдерживать рост экспорта. По прогнозам банка, благодаря более быстрому снижению инфляции и более высокому спросу на экспорт ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 1,9%, хотя напряженность на глобальных торговых рынках может замедлить восстановление.

По прогнозам банка, экономика Эстонии в следующем году вырастет на 2%, а ВВП Литвы - на 3,2%.