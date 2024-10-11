В Telegram запустили игру-раннер про Павла Дурова

Это трёхмерный раннер с элементами бизнес-симулятора, где игрокам предстоит исследовать локации, связанные с жизнью Дурова, уклоняться от препятствий и собирать бонусы.

Игра состоит из трёх частей. В первой пользователи пробегут по Петербургу, где Дуров учился и создал социальную сеть «ВКонтакте». Вторая часть посвящена его жизни в Европе, где он основал центр обработки данных. В третьей части игроки отправятся в ОАЭ, где Дуров открыл штаб-квартиру Telegram и занимался развитием мессенджера.

В Durov Run игрокам предстоит собирать валюту Gems, за которую можно улучшать внешний вид персонажа и увеличивать рейтинг его популярности. За забеги будут давать призовые бонусы — в том числе в виде токенов на блокчейне TON.

Инвестиции в проект составили 300 тысяч долларов.