В Свете открылся новый магазин «LaTS», расширяя возможности покупок в Елгавском крае

Редакция PRESS 6 мая, 2026 16:00

Важно 0 комментариев

В посёлке Свете Елгавского края открылся новый магазин SIA “K.I. Bodīte”, присоединившийся к сети «Latvijas Tirgotāju savienība» («LaTS»). Новая торговая точка расширяет возможности местных жителей для повседневных покупок, предлагая широкий ассортимент товаров и удобный доступ к самым необходимым продуктам.

«Открытие магазина на улице Lielsvētes 18k-9 — приятная новость для местного сообщества, поскольку оно обеспечивает дополнительные возможности для покупок и укрепляет доступность розничной торговли в регионе. Новый магазин предлагает как продукты питания, так и товары повседневного спроса, одновременно делая акцент на местной продукции в ассортименте и адаптируясь к потребностям местных жителей», — рассказал коммерческий директор «LaTS» Виталий Рощин.

Представители компании отмечают, что запуск нового магазина является важным шагом как для развития предприятия, так и для укрепления местного рынка. В ежедневной работе особое внимание будет уделяться качественному ассортименту товаров и обслуживанию клиентов, чтобы обеспечить удобный и приятный процесс покупок.

Открытие нового магазина также создаёт дополнительные рабочие места для местных жителей и способствует экономической активности в регионе. Подобные проекты помогают укреплять местное предпринимательство и обеспечивают доступность необходимых товаров и услуг ближе к месту проживания.

Жителей приглашают посетить новый магазин, ознакомиться с ассортиментом и поддержать местную розничную торговлю. Новый магазин в Свете — ещё один пример того, как в регионах развивается доступная и качественная торговая инфраструктура.

«Latvijas Tirgotāju savienība» (LaTS) — одна из крупнейших сетей местной розничной торговли в Латвии, объединяющая 270 предприятий, а общее количество торговых точек превышает 700 по всей стране. Главная цель сети — укрепление конкурентоспособности местных предпринимателей и обеспечение покупателей удобным доступом к качественным товарам как в городах, так и в регионах.

Магазины «LaTS» работают как независимые предприятия, одновременно используя преимущества общей системы — централизованные поставки товаров, совместные закупки и более широкий ассортимент. Это позволяет небольшим магазинам эффективнее организовывать работу, снижать расходы и предлагать конкурентоспособные цены.

Сеть уделяет особое внимание доступности местной продукции, развивая сотрудничество с латвийскими производителями. Это обеспечивает более короткие цепочки поставок, более свежие продукты и поддержку местной экономики.

Кроме того, «LaTS» постоянно развивает электронную коммерцию и логистические решения, чтобы обеспечивать стабильные и своевременные поставки по всей Латвии. Это особенно важно для регионов, где инфраструктура розничной торговли менее развита, а регулярность поставок может быть проблемой. В целом сеть «LaTS» служит платформой, помогающей местным торговцам расти и развиваться, одновременно обеспечивая покупателям доступную и разнообразную среду для покупок по всей Латвии.

