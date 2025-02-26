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В Судане в жилом квартале разбился военный самолет

© Deutsche Welle 26 февраля, 2025 16:45

Мир 0 комментариев

В результате авиакатастрофы в окрестностях Хартума погибли 46 человек. Среди жертв - высшие офицеры и мирные жители.

В Судане в результате крушения военного транспортного самолета в жилом районе на окраине Хартума погибли не менее 46 человек, сообщило в среду, 26 февраля региональное правительство. Самолет "Антонов" разбился накануне вечером возле авиабазы Вади-Сейдна, одной из крупнейших военных баз суданской армии в Омдурмане к северо-западу от столицы страны Хартума. 

Суданская армия, ведущая войну против вооруженных формирований Сил быстрого реагирования (RSF) с апреля 2023 года, заявила, что самолет потерпел крушение во время взлета, в результате погибли и пострадали и военные, и гражданские лица. "После окончательного подсчета число мучеников достигло 46, еще 10 человек получили травмы", - говорится в заявлении пресс-службы регионального правительства Хартума. 

Ранее министерство здравоохранения, связанное с вооруженными силами, сообщало о не менее чем 19 погибших. Очевидцы рассказали, что слышали громкий взрыв и видели поврежденные дома в районе. Авиакатастрофа вызвала перебои с электроэнергией в близлежащих кварталах. Министерство здравоохранения сообщило, что экстренные службы оперативно доставили в ближайшую больницу раненых гражданских, в том числе детей. 

Техническая неисправность как версия катастрофы

Военный источник, пожелавший остаться анонимным, заявил агентству AFP, что причиной крушения стала техническая неисправность. 

Авиакатастрофа произошла на следующий день после того, как боевики RSF взяли на себя ответственность за сбитие российского самолета Ил-76 над Ньялой, административным центром Южного Дарфура. Военизированная группировка заявила, что самолет был уничтожен вместе с экипажем. 

Эскалация конфликта началась после значительных успехов армии в ходе наступления против RSF на многих фронтах в центральном Судане и Хартуме. 

Параллельное правительство

Поздно вечером в 22 февраля боевики RSF подписали хартию с союзными политическими и вооруженными группами в столице Кении Найроби, открывая путь к созданию параллельного правительства на подконтрольных повстанцам территориях. 

С апреля 2023 года глава армии Абдель Фаттах аль-Бурхан и его бывший заместитель, командир RSF Мохамед Хамдан Дагло, которые ранее были союзниками, ведут ожесточенную борьбу за власть. По сведениям ООН, война, унесшая десятки тысяч жизней, началась из-за разногласий между Бурханом и Дагло относительно будущей структуры правительства. 

Конфликт спровоцировал один из самых тяжелых гуманитарных кризисов в современной истории, опустошив Хартум и другие крупные города Судана и вынудив более 12 миллионов человек покинуть свои дома. Вооруженный конфликт уже привел в Судане к массовому голоду и разрушению жизненно важной инфраструктуры.

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