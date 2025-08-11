В субботу в ДТП на латвийских дорогах погибли 3 человека; в столкновении 3 автомашин пострадал ребёнок

В 15:55 в полицию поступил вызов в связи с столкновением грузового автомобиля Iveco и легкового автомобиля Audi A6 на 14-м километре Таллинского шоссе в Адажском крае, в районе Кадаги. Водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм.

По информации, которой располагает полиция, ни один пострадавший в больницу доставлен не был. Движение временно осуществлялось по одной полосе, образовался большой затор.

В 17:36 Госполиция приняла вызов в Сидгунду в Малпилсской волости Сигулдского края, где на шоссе P8 также произошло столкновение грузового автомобиля Volvo FH с легковым Lancia Ypsilon, в итоге погиб водитель легкового автомобиля.

В 22:35 вызов поступил на 3-й километр участка Смилтене - Валка Смилтенской краевой автодороги P24, где мужчина, управлявший автомобилем Volvo V60, наехал на пешехода, находившегося на проезжей части без светоотражающих элементов. Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

Кроме того, портал tv3.lv сообщил, что в Бигауньциемсе Лапмежциемской волости Тукумского края после полудня произошло столкновение трех автомобилей - Audi, Škoda un BMW.

Как информирует Служба неотложной медицинской помощи, в аварии пострадал один человек, доставленный в больницу в удовлетворительном состоянии.

По информации полиции, в больницу была доставлена пассажирка Audi - маленькая девочка.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

(Иллюстративное фото.)