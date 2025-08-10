Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Вот это подлинное единство!» Ограничения на торговлю алкоголем по-разному действуют на людей

Редакция PRESS 10 августа, 2025 07:59

Важно 0 комментариев

Введенное недавно ограничение времени продажи спиртных напитков, понятно, создает определенные неудобства для покупателей - не все еще привыкли, что алкоголем прекращают торговать так рано. 

Если к предыдущему ограничению времени торговли до 22 часов жители Латвии за те годы, пока оно действует, более или менее приспособились и перестали откладывать поход в магазин до последнего, то к новому многие еще не адаптировались, вот и возникают ситуации наподобие той, что описывает в своем твите Илзе.

"Алконавтский образ жизни. Магазин незадолго до 20:00. В очереди 5 человек. Последним, шестым, подходит юноша изрядно под хмельком, у него 4 пива. Стоящая передо мной мамочка с ребенком сочувственно, с торжественно-блаженной физиономией, как во время пения Saule, Pērkons... на празднике песни: ПРОПУСТИМ, ОН НЕ УСПЕЕТ!"

А что по этому поводу думает публика? А вот что:

- Вот это подлинное единство! Взаимопонимание, сочувствие, почет, уважение, самоотверженность. Это наша способность мобилизоваться, молниеносно объединиться, найти верный и оптимальный путь во имя единой цели! Благодаря этому мы зовем себя не стадом и не толпой, а народом!

- У меня однажды так было - стою с шампиком в руках и с колой как альтернативным вариантом, если не успею. Впереди пять человек. Продавщица увидела, что у меня бухло: "Пожалуйста, проходите вперед! У вас же алкоголь". Все на меня посмотрели и расступились, как воды перед Моисеем.

- Вот если бы к матерям с детьми общественность была бы столь же чуткой, как к алконавтам...

- Мамочка с ребенком лучше всего знает, как важны эти краткие мгновения радости. Не говоря уже о том, что помогать другим - это хорошо. Увы, не всем мамы это привили.

- Эх, вот у меня холодное сердце! Я вчера, незадолго до 20:00, в очереди со своими фруктами и сыром чувствовала себя белой вороной. Двоих пропустила (правда, стиснув зубы), а третье "Пропустите!" я с покерфейсом осадила - ну уж нет! И не будет в дальнейшем - мой лимит вчера закончился!

- Люди друг друга понимают и выручают... Это радует.

- Такая мамочка подкинет и копейку бабуле, у которой будет не хватать. Подойдет к человеку, упавшему на улице. У плачущего ребенка спросит, что случилось. А ты нет.

- Не так, как когда-то незадолго до 22:00 парень с алкоголем в конце очереди просил "Пропустите, мне успеть надо!", а вся очередь оглядывается: "Тут всем успеть надо!".

- А теперь ты понимаешь, насколько это идиотское и бессмысленное ограничение торговли? Это вынуждает нормальных людей выглядеть как дети-дебилоиды!

- В принудительном порядке пришлось участвовать в подобной ситуации, но кассир возмутилась приоритетами алкоголиков и поставила в очередь, куда надо было.

- Ты охарактеризовала совершенно заурядную ситуацию в любом магазину незадолго до десяти (раньше), я сам очень часто пропускал таких поздних покупателей алкоголя. Те, кто так поздно не ходил в магазин, теперь впервые нечто подобное увидели, вот так чудеса, надо в "Твиттере" написать.

- Не все - бесчувственные кретины. Есть возможность помочь - люди помогают. Так же, как помогали вынести детскую коляску из трамвая или вызвать врача кому-то, если стало плохо на улице. Но таким, как Илзе, с большим эго и бездушием, это тяжело понять.

- Это точно мать года! Она своих понимает.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 8 реакций
Комментарии (0) 8 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:10 24.08.2025
Латвия: партии по осени считают…
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 8 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 8 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать