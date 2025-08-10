«Вот это подлинное единство!» Ограничения на торговлю алкоголем по-разному действуют на людей

Если к предыдущему ограничению времени торговли до 22 часов жители Латвии за те годы, пока оно действует, более или менее приспособились и перестали откладывать поход в магазин до последнего, то к новому многие еще не адаптировались, вот и возникают ситуации наподобие той, что описывает в своем твите Илзе.

"Алконавтский образ жизни. Магазин незадолго до 20:00. В очереди 5 человек. Последним, шестым, подходит юноша изрядно под хмельком, у него 4 пива. Стоящая передо мной мамочка с ребенком сочувственно, с торжественно-блаженной физиономией, как во время пения Saule, Pērkons... на празднике песни: ПРОПУСТИМ, ОН НЕ УСПЕЕТ!"

А что по этому поводу думает публика? А вот что:

- Вот это подлинное единство! Взаимопонимание, сочувствие, почет, уважение, самоотверженность. Это наша способность мобилизоваться, молниеносно объединиться, найти верный и оптимальный путь во имя единой цели! Благодаря этому мы зовем себя не стадом и не толпой, а народом!

- У меня однажды так было - стою с шампиком в руках и с колой как альтернативным вариантом, если не успею. Впереди пять человек. Продавщица увидела, что у меня бухло: "Пожалуйста, проходите вперед! У вас же алкоголь". Все на меня посмотрели и расступились, как воды перед Моисеем.

- Вот если бы к матерям с детьми общественность была бы столь же чуткой, как к алконавтам...

- Мамочка с ребенком лучше всего знает, как важны эти краткие мгновения радости. Не говоря уже о том, что помогать другим - это хорошо. Увы, не всем мамы это привили.

- Эх, вот у меня холодное сердце! Я вчера, незадолго до 20:00, в очереди со своими фруктами и сыром чувствовала себя белой вороной. Двоих пропустила (правда, стиснув зубы), а третье "Пропустите!" я с покерфейсом осадила - ну уж нет! И не будет в дальнейшем - мой лимит вчера закончился!

- Люди друг друга понимают и выручают... Это радует.

- Такая мамочка подкинет и копейку бабуле, у которой будет не хватать. Подойдет к человеку, упавшему на улице. У плачущего ребенка спросит, что случилось. А ты нет.

- Не так, как когда-то незадолго до 22:00 парень с алкоголем в конце очереди просил "Пропустите, мне успеть надо!", а вся очередь оглядывается: "Тут всем успеть надо!".

- А теперь ты понимаешь, насколько это идиотское и бессмысленное ограничение торговли? Это вынуждает нормальных людей выглядеть как дети-дебилоиды!

- В принудительном порядке пришлось участвовать в подобной ситуации, но кассир возмутилась приоритетами алкоголиков и поставила в очередь, куда надо было.

- Ты охарактеризовала совершенно заурядную ситуацию в любом магазину незадолго до десяти (раньше), я сам очень часто пропускал таких поздних покупателей алкоголя. Те, кто так поздно не ходил в магазин, теперь впервые нечто подобное увидели, вот так чудеса, надо в "Твиттере" написать.

- Не все - бесчувственные кретины. Есть возможность помочь - люди помогают. Так же, как помогали вынести детскую коляску из трамвая или вызвать врача кому-то, если стало плохо на улице. Но таким, как Илзе, с большим эго и бездушием, это тяжело понять.

- Это точно мать года! Она своих понимает.