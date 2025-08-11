Чтобы сэкономить государственные средства, в последнее время много говорят об оптимизации, сокращении, взимании, однако... как признает ведущий программы Армандс Пуче, что-то не выходит... Почему?

Кокинс считает: одна из причин - тот факт, что в обществе долго господствовало ошибочное мнение, будто денег у государства достаточно и все в порядке. А когда в реальности оказалось, что все наоборот, стало ясно, что деньги нужны, возник вопрос - где их взять? "Повышением налогов вопрос не решить, теоретически можно было бы занять, но это когда-нибудь придется отдавать... Сокращение расходов исключительно важно, здесь нужна какая-то ломка, поворот правительства", - таково его мнение.

Кехрис, соглашаясь с тем, что нужна ломка, добавил: по его мнению, осуществлению плана по экономии препятствует то, что у министерств, чьи подчиненные органы сильнее всего ощутили бы урезание средств, слишком велика власть. "Министерства связаны с партиями и несут меньшую ответственность перед президентом страны. И чем ближе выборы, тем больше они отчитываются перед своими партиями, хотят показать рост именно своего сектора. Это структурная проблема для нашего правительства, это старомодная система - министерства сильнее центра. Это можно было бы исправить при наличии сильной гражданской службы". Правда, как признает Кехрис, со временем во многих министерствах сокращается число людей, которые не являются выбранными или приближенными к партиям.

"Правительство не имеет ни авторитета, ни компетенции. Премьер, министр финансов говорят: расходы надо сокращать, а министерства, партнеры по коалиции отвечают: мое министерство - нет! И тогда другие тоже думают: а зачем это я должен сокращать? Нет авторитета", - к грустному выводу приходит Домбровский.