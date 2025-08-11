Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Почему Латвии не удаётся экономить государственные деньги? Как на этот вопрос ответили три эксперта (2)

TV24 11 августа, 2025 09:09

Выбор редакции 2 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

Как государство, считая деньги в своем кошельке, повлияет на благополучие населения - об этом на телеканале TV24 в программе Naudas cena дискутировали экономист и член правления партии "Развитию Латвии" Вячеслав Домбровский, экономист Оярс Кехрис и член правления OC Vision Гатис Кокинс. Экономисты едины во мнении: для реализации плана по экономии необходимо не только жесткое правительственное решение, но также и авторитет и компетентность самого правительства.

Чтобы сэкономить государственные средства, в последнее время много говорят об оптимизации, сокращении, взимании, однако... как признает ведущий программы Армандс Пуче, что-то не выходит... Почему?

Кокинс считает: одна из причин - тот факт, что в обществе долго господствовало ошибочное мнение, будто денег у государства достаточно и все в порядке. А когда в реальности оказалось, что все наоборот, стало ясно, что деньги нужны, возник вопрос - где их взять? "Повышением налогов вопрос не решить, теоретически можно было бы занять, но это когда-нибудь придется отдавать... Сокращение расходов исключительно важно, здесь нужна какая-то ломка, поворот правительства", - таково его мнение.

Кехрис, соглашаясь с тем, что нужна ломка, добавил: по его мнению, осуществлению плана по экономии препятствует то, что у министерств, чьи подчиненные органы сильнее всего ощутили бы урезание средств, слишком велика власть. "Министерства связаны с партиями и несут меньшую ответственность перед президентом страны. И чем ближе выборы, тем больше они отчитываются перед своими партиями, хотят показать рост именно своего сектора. Это структурная проблема для нашего правительства, это старомодная система - министерства сильнее центра. Это можно было бы исправить при наличии сильной гражданской службы". Правда, как признает Кехрис, со временем во многих министерствах сокращается число людей, которые не являются выбранными или приближенными к партиям.

"Правительство не имеет ни авторитета, ни компетенции. Премьер, министр финансов говорят: расходы надо сокращать, а министерства, партнеры по коалиции отвечают: мое министерство - нет! И тогда другие тоже думают: а зачем это я должен сокращать? Нет авторитета", - к грустному выводу приходит Домбровский.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 1 реакций
Комментарии (2) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать