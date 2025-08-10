В качестве представителя инициативы заявлен Эдгар Яншевицс. Он считает, что нужно вернуть прежнее время торговли спиртным - с 8:00 до 22:00.

По мнению Яншевицса, такие изменения соответствуют ритму общественной жизни и повседневным потребностям населения. Многие делают покупки рано утром или в первой половине дня, так что новые ограничения могут создавать ненужные неудобства, считает автор инициативы. Начало торговли с 8:00 было бы логичным и облегчало бы планирование, например, накануне торжеств или походов в гости. При этом прекращение продажи алкогольных напитков после 22:00 помогло бы сократить число случаев, когда алкоголь приобретается импульсивно поздно вечером и в связи с этим происходят нарушения общественного порядка.