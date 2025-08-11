В Риге открыты дополнительные шесть классов для приёма в средние школы; где именно?

Школьиков в дополнительные класссы приняли Рижская 13-я, 72-я, 9-я средние школы, Рижская средняя школа Рейнгольда Шмелинга и Рижская средняя школа "Аркадия".

Как разъясняют в самоуправлении, дополнительные классы могут быть открыты в школах, где позволяет вместимость помещений и наличие учителей. Дополнительные классы до приема были открыты в Рижском французском лицее, средней школе Наталии Драудзини, Рижской 6-й средней школе, Рижской Имантской средней школе и Рижской 45-й средней школе.

Всего в муниципальные школы могут быть приняты 4800 учащихся.

Как сообщалось, до конца прошлой недели в рижские муниципальные средние школы было принято свыше 4500 учащихся, но в восьми школах еще оставались свободные места.

В целом комплектование 10-х классов завершилось в 31 школе. Свободные места еще есть в Рижской 9-й, 21-й, 25-й, 31-й, 33-й средних школах, в Рижской средней школе Райня, в средней школе Рейнгольда Шмелинга и в Рижском лицее Бротце.

В нынешнем году недовольство родителей вызвал процесс поступления в средние школы. Так как учащиеся теперь могут претендовать на места в любой средней школе, причем число заявок не ограничено, число претендентов в самых популярных столичных школах измеряется сотнями, а многие поступающие остались "за бортом", в том числе и те, кто в этой же школе учился до 9-го класса.