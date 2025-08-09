Готовимся к празднику Риги: Старый город и набережную 11 ноября полностью закроют для транспорта

Эти мероприятия запланированы на 16 и 17 августа.

В Старой Риге на это время будет закрыто движение всех видов транспортных средств, за исключением тех, на чей проезд организаторы выдадут особые разрешения.

Ограничения необходимы, чтобы обеспечить безопасность участников и посетителей праздника, а также не препятствовать передвижению пешеходов по улицам Старого города.

Кроме того, в процессе приготовления к празднику набережная 11 ноября будет закрыта для автотранспорта с вечера среды, 13 августа.

Более подробную информацию об ограничениях движения самоуправление предоставит в начале следующей недели.

Рижская дума напоминает, что 16 и 17 августа проезд в столичном общественном транспорте будет бесплатным.