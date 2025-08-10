"ОК, в какой связи у Национальной библиотеки такое время работы? Считается Замком света и все такое, мегапроект, главная библиотека", - недоумевает в соцсети Threads пользователь @maljorka.

Ей возражают, что это всего лишь временный режим работы - сейчас лето, пора отпусков и т.п. Но есть и те, кого такое положение дел совершенно не устраивает.

- Согласна. Красивое строение, но занимает место, так как предназначено для изысканных заграничных гостей. Как сервиз в стеклянном шкафу - ты его видишь каждый день, но ешь с него только по праздникам. Там же было бы так классно - взрослым, маленьким, да и всем! Только надо быть открытыми для людей.

- Это нормальная мера по управлению ресурсами. ЛНБ - это НЕ музей, а научная библиотека, тесно связанная с различными учреждениями академической направленности, поэтому в летний период, когда академическая нагрузка снижается, поток посетителей, естественно, тоже уменьшается. Так что время работы адаптируется к сезонному спросу, чтобы экономить ресурсы работников (хотя работники трудятся и после указанного рабочего времени) и затраты. Осенью время работы меняется.

- Культовое сооружение.

- Как будто летом клиенты не работают. Такое время работы у библиотеки, что из-за работы никак туда физически не попасть. Абсурд.

- Как мне пояснили, национальные библиотеки создаются для исследовательской работы, поэтому такое недружественное для посетителей время работы. Противопоставление - публичные библиотеки, как замечательная Oodi в Хельсинки, которые создаются для нужд посетителей.

- А какие сервисы в Oodi - OMG - нам как до луны.

- М-да, лучше никуда за границу не ездить, потом нормальное ощущение ямы с дерьмом...

- Когда писала бакалаврскую работу, время работы Национальной библиотеки вгоняло меня в такую панику. Я работала с 9 до 17, потом буквально бежала, чтобы успеть туда писать работу, иногда уходила с работы пораньше или работала из дома, то есть из библиотеки, и старалась и работать, и писать.

- Меня как студента еще со времен средней школы это сильно раздражало.

- Видимо, надо было мне 18 лет назад закончить учебу на библиотекаря. Работала бы в Национальной и горя не знала с рабочим временем...

- То, что библиотека недоступна для читателей, не означает, что библиотекари не работают. В мое время мы обслуживали читателей за 4 часа, в остальное время делали разную внутреннюю работу. У каждой из нас была своя часть фонда, которую надо было приводить в порядок, чистить и т.д.

- Когда я работала в Национальной библиотеке (в то время - Государственной им. Вилиса Лациса), у нас время работы было с 10:00 до 20:00. По субботам до 17:00, но вот в воскресенье библиотека была закрыта.

- По воскресеньям библиотека им. В. Лациса работала до 16:00. Я сам с удовольствием проводил воскресенья на 5-м этаже в технической читальне. Где, кстати, еще при ЛССР был глянцевый журнал Vogue.

- Помню еще со времен учебы в магистратуре, что эта библиотека была самой неудобной из всех. Функция библиотеки де-факто здесь весьма условная и ограниченная. И в плане того, насколько функционально здание работает как библиотека, для пользователя она максимально неудобна (по крайней мере, для меня).

- Это просто большое и дорогое здание для хранения книг. Взять их на дом все равно нельзя, но надо признать, что не завидую людям, пишущим исследования, которым необходима какая-нибудь книга для изучения на месте.

- Для меня это величайшее разочарование века.