«Не сходится баланс!» Населения в Латвии всё меньше, а транспорт и больницы переполнены; как так?

"У меня не сходится баланс - число людей резко уменьшается, но на общественном транспорте ездит больше, кроме междугороднего, лечат тоже около 2,4 млн человек. Или же у нас столица и ближнее ее окружение полны иностранных студентов, рабочих, беженцев и получателей ВНЖ", - недоумевает Астрида.

Что же ей отвечают?

- Нет тут никакой мистики. Рост - за счет поездов. Новые поезда приносят новых пассажиров - жители пригородов чаще ездят на поезде, чем на машине. Логично и ожидаемо. В междугородних автобусах - спад. Зарплаты больше = покупают больше / едут на машине дальше.

- ВВП надо наращивать непрерывно, любыми средствами - таково условие вступления в ЕС, и статистическое управление так и делает. Пентагон, скажем, покупает кружки за 12 тысяч долларов штука, чтобы можно было гордо заявлять, что у США самый большой военный бюджет в мире. Фейковый рост, так как настоящего нет. Да, поэтому у нас и есть "мертвые души" в Латвии - 600 тысяч "лишних людей" в медицине, запись дважды по одному и тому же поводу и т.д. Бумага все стерпит. Все - фейк, и происходит непрерывное манипулирование данными, числами и их толкованиями.

- Плюс еще таким образом обосновывается НЕОБХОДИМОСТЬ в ненормально раздутом госаппарате и Сейме со 100 депутатами. Ведь, если показать Брюсселю реальную численность населения, а это около 1,5 млн, моментально появилось бы требование сократить госаппарат и расходы как минимум на 30%.

- Думаю, что ты прав. Тогда был бы совсем другой допустимый бюджетный дефицит в реальных цифрах (сколько государству можно брать взаймы миллиардов) и т.д.

- Это то, о чем не рассказывают стаду баранов. И эти магические 1,8 млн, кажется, являются низшим пределом, при котором еще можно держать все это сборище дармоедов. Когда-то давно я краем уха слышал, что нельзя сократить число депутатов, так как при такой численности населения их должно быть сто.

- Там надо смотреть, что сравнивается и с какими данными. Может быть, Vivi благодаря своим новым поездам мотивирует или как-то так.

- Однозначно есть те, кто ездит из регионов даже на астрономические расстояния в центр / из центра, где есть работа.

- Но в городе нет людей. Где все?

- Народ беднеет - те, кто заливает топливо на свои средства, считают деньги и предпочитают самое дешевое предложение.

- В варианте Чичикова - все ОК.

- Мертвые души - не хотелось бы верить.

- Да кто же хочет... Вспомни классику: когда деньги следовали за учеником, начало 2000-х, в учагах был бум - оставлять в списках учащихся, которые бросали школу. Самые честные - до конца учебного года, но были и те, кто и дольше официально не отчислял. Если деньги дают, надо насчитать все, что можно.

- Центральное статистическое управление - это помойка, где 400 чиновников, каждый в своей таблице Excel толкают цифры! В результате: ВВП плавает; инфляция скачет; число жителей неизвестно; и т.д. Зато Гламурный Кронбергс активно руководит рабочей группой...

- Когда в 2008 году в стране "возникли неоткуда" 80 тысяч объектов недвижимости и тогдашний министр финансов спрашивал, что делать, я был очень удивлен. После этого случая вообще больше ничто не удивляет в отношении учета в этих коридорах.

- Нам ведь "докторов и инженеров" надо катать и лечить.