Глава Национального центра кризисного менеджмента Вилмантас Виткаускас информировал портал о том, что летающие объекты были зафиксированы в направлении города Балтои-Воке.

После 2:00 Национальный центр кризисного менеджмента подтвердил, что в сторону аэропорта Вильнюс летят 13 воздушных шаров с контрабандой. Решение закрыть воздушное пространство было принято, так как возникла опасность для взлёта и посадки самолётов.

Сообщалось, что воздушное пространство было закрыто до 4:30, хотя изначально планировалось закрытие до 2:45.

Как сообщает представитель LTOU, рейсы были перенаправлены в Каунас и Ригу.

Один рейс из Турции был перенаправлен в Гданьск, согласно данным сайта Flightradar24.com.

Обратившийся на портал LRT.lt зритель поделился информацией о том, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. Уже после посадки в Латвии пилот сообщил, что будет пытаться перелететь в Вильнюс, как только дадут разрешение.

Пассажиры провели час в самолёте, при этом пилот повторно сообщал, что ждёт информацию о возможности лететь в Вильнюс и сесть там.

Примерно в час ночи было извещено, что аэропорт в Вильнюсе остаётся закрытым, поэтому пассажиров повезут в столицу Литвы на автобусах.

Ещё через час пассажиры дождались известия о том, что автобусы найти не удалось, поэтому каждый может организовать поездку в Вильнюс сам - было предложено обратиться за компенсацией расходов на билет в компанию Ryanair, поскольку это был её рейс.

Это вызвало ажиотаж и недовольство - часть пассажиров срочно вызвали такси (при том, что поездка из Риги в Вильнюс стоит несколько сотен евро), другие остались в аэропорту ждать утра или стали искать ночлег в Риге.

Это не первый подобный случай в аэропорту Вильнюса. 27 сентября Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три запрещённых полёта дронов в окрестностях аэропорта.

О летающем дроне сообщалоь и 21 августа. В обеих случаях временно приостанавливались рейсы, самолёты перенаправлялись в другие аэропорты.

Согласно обновлённой информации, всего в воздушное пространство Литвы в субботу вечером вторглись 25 метеозондов из Белоруссии, как сообщает агентство LETA.

В Вильнюсе и в Вильнюсском районе было замечено 13-14 метеозондов, причём два из них - непосредственно над аэропортом Вильнюса.

Воздушное пространство над аэропортом было закрыто с 22:16 4 октября до 4:50 5 октября.

В связи с инцидентом рейсы, вылетающие из Вильнюса, всё ещё могут задерживаться, так как была нарушена ротация экипажей и воздушных судов.

"Обычно такие воздушные шары запускают контрабандисты. Если направление ветра благоприятное, таких шаров могут быть десятки", - сказал представитель Национального центра кризисного менеджмента Дарюс Бута.

На данный момент в центре выясняют, сколько метеозондов приземлилось на территории Литвы и сколько из них несли контрабандные грузы.

Служба погранохраны Литвы сообщила, что ночью пограничники нашли семь воздушных шаров - они несли контрабанду в размере 12 тысяч пачек сигарет.

Полиция проверяет места, где могут оказаться остальные воздушные шары.

По данным органов власти Литвы, за этот год зарегистрирован 501 воздушный шар, запущенный контрабандистами, - в 2,2 раза больше, чем было в прошлом году.