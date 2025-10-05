Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В субботу поздно вечером аэропорт Вильнюса был временно закрыт; что произошло? (1)

Из-за замеченных в небе воздушных шаров в субботу вечером было ограничено воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом. Об этом порталу LRT.lt сообщило предприятие Lietuvos oro uostai (LTOU).

Глава Национального центра кризисного менеджмента Вилмантас Виткаускас информировал портал о том, что летающие объекты были зафиксированы в направлении города Балтои-Воке.

После 2:00 Национальный центр кризисного менеджмента подтвердил, что в сторону аэропорта Вильнюс летят 13 воздушных шаров с контрабандой. Решение закрыть воздушное пространство было принято, так как возникла опасность для взлёта и посадки самолётов.

Сообщалось, что воздушное пространство было закрыто до 4:30, хотя изначально планировалось закрытие до 2:45.

Как сообщает представитель LTOU, рейсы были перенаправлены в Каунас и Ригу.

Один рейс из Турции был перенаправлен в Гданьск, согласно данным сайта Flightradar24.com.

Обратившийся на портал LRT.lt зритель поделился информацией о том, что его рейс из Дублина в Вильнюс был перенаправлен в Ригу. Уже после посадки в Латвии пилот сообщил, что будет пытаться перелететь в Вильнюс, как только дадут разрешение.

Пассажиры провели час в самолёте, при этом пилот повторно сообщал, что ждёт информацию о возможности лететь в Вильнюс и сесть там.

Примерно в час ночи было извещено, что аэропорт в Вильнюсе остаётся закрытым, поэтому пассажиров повезут в столицу Литвы на автобусах.

Ещё через час пассажиры дождались известия о том, что автобусы найти не удалось, поэтому каждый может организовать поездку в Вильнюс сам - было предложено обратиться за компенсацией расходов на билет в компанию Ryanair, поскольку это был её рейс.

Это вызвало ажиотаж и недовольство - часть пассажиров срочно вызвали такси (при том, что поездка из Риги в Вильнюс стоит несколько сотен евро), другие остались в аэропорту ждать утра или стали искать ночлег в Риге.

Это не первый подобный случай в аэропорту Вильнюса. 27 сентября Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три запрещённых полёта дронов в окрестностях аэропорта.

О летающем дроне сообщалоь и 21 августа. В обеих случаях временно приостанавливались рейсы, самолёты перенаправлялись в другие аэропорты.

Согласно обновлённой информации, всего в воздушное пространство Литвы в субботу вечером вторглись 25 метеозондов из Белоруссии, как сообщает агентство LETA.

В Вильнюсе и в Вильнюсском районе было замечено 13-14 метеозондов, причём два из них - непосредственно над аэропортом Вильнюса.

Воздушное пространство над аэропортом было закрыто с 22:16 4 октября до 4:50 5 октября.

В связи с инцидентом рейсы, вылетающие из Вильнюса, всё ещё могут задерживаться, так как была нарушена ротация экипажей и воздушных судов.

"Обычно такие воздушные шары запускают контрабандисты. Если направление ветра благоприятное, таких шаров могут быть десятки", - сказал представитель Национального центра кризисного менеджмента Дарюс Бута.

На данный момент в центре выясняют, сколько метеозондов приземлилось на территории Литвы и сколько из них несли контрабандные грузы.

Служба погранохраны Литвы сообщила, что ночью пограничники нашли семь воздушных шаров - они несли контрабанду в размере 12 тысяч пачек сигарет.

Полиция проверяет места, где могут оказаться остальные воздушные шары.

По данным органов власти Литвы, за этот год зарегистрирован 501 воздушный шар, запущенный контрабандистами, - в 2,2 раза больше, чем было в прошлом году.

 

 

 

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

