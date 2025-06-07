В субботу ожидается переменная облачность

В пятницу вечером и ночью над большинством регионов страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни и грозы. Начиная с запада осадки начнут ослабевать, и небо постепенно прояснится.

Ночью ожидается слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, который на побережье усилится, порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Температура воздуха к рассвету опустится до +10…+15 градусов.

Днём ветер будет порывистым, скорость порывов составит 10–15 м/с. Воздух прогреется до максимальной температуры от +16 градусов на западном побережье Курземе до +23 градусов на юго-востоке страны. Больше всего облачности и осадков ожидается во второй половине дня в центральных регионах, возможно появление гроз.

В Риге в начале ночи возможен кратковременный дождь, а к рассвету ожидается прояснение. Днём облачность увеличится, возможны кратковременные осадки. Юго-западный ветер усилится, порывы достигнут 13 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже +12 градусов, днём потеплеет до +21.