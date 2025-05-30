В РФ в результате взрыва погиб чиновник, ранее участвовавший в бомбардировках Мариуполя

Взрыв в Ставрополе произошел в ночь на 29 мая во дворе многоэтажного дома на улице Чехова. Погибли два человека, из-за взрывной волны пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей, сообщил мэр города Иван Ульянченко.

После взрыва Следственный комитет России возбудил два уголовных дела — об убийстве и о незаконном хранении взрывных устройств.

Сначала источники в правоохранительных органах сообщали, что мужчины находились возле дома, у одного из них была граната, которая якобы взорвалась.

Схожие версии были и в других СМИ. Телеграм-канал «Осторожно, медиа» со ссылкой на очевидцев писал, что погибшие «по предварительным данным, распивали спиртные напитки на лавочке».

Вскоре стало известно, что один из погибших — бывший участник войны в Украине Заур Гурциев, он был был первым заместителем главы администрации города с 23 сентября 2024 года.

О его смерти сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграме: «Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы „Время героев" Заур Александрович Гурциев».

По словам губернатора, рассматриваются разные версии произошедшего, в том числе о причастности ко взрыву Украины. В СКР заявили, что следствие рассматривает «все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт».

«У следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства», — говорилось в пресс-релизе. Личность второго погибшего СКР не указывал.

Кто такой Заур Гурциев

«Вот они, герои нового времени. Еще один участник программы „Время героев", Заур Гурциев, стал первым замом губернатора Ставрополя, — почти все назначения по программе „Время героев" в своем телеграм-канале восторженно комментирует прокремлевский политолог Сергей Марков (он перепутал при этом должность). — Ему предстоит участвовать в сложившихся межнациональных раскладах Ставрополья».

Вся карьера Гурциева до перехода на гражданскую службу была связана с армией. Как он сам рассказывал, проведя детство в Ставрополе, он там же закончил военное училище, с 2019 года возглавлял центр боевого управления армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

До начала российского вторжения в Украину Гурциев, по его словам, успел поучаствовать в российской операции в Сирии, где получил награду за освобождение Пальмиры.

На сайте программы «Время героев» утверждается, что после начала российского вторжения в Украину Гурциев руководил воздушной частью операции по захвату Мариуполя. Если это так, он мог быть одним из тех, кто принимал решение о бомбардировке городского роддома и мариупольского драмтеатра, где укрывались сотни мирных жителей.

Тогда Amnesty International в своем расследовании пришла к выводу, что российские военные, по всей видимости, намеренно целились в театр; в российском Минобороны заявляли, что театр был заминирован изнутри украинскими военными.

После взятия Мариуполя Гурциев был награжден Орденом мужества. После штурма Авдеевки он был награжден орденом «За военные заслуги», до этого был награжден медалями Жукова и Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

В мае 2024 года Гурциев стал одним из 83 участников первого потока кадровой программы «Время героев», в рамках которой, как объяснял российский президент Владимир Путин, бывшие военные должны стать «новой элитой».

Вместе с ним отбор на нее прошел, например, офицер 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Нурсултан Муссагалеев, которого Служба безопасности Украины обвиняла в причастности к пыткам и убийствам мирных жителей Бучи.

О назначении Гурциева первым заместителем главы Ставрополя президент России лично объявил в эфире телеканала «Россия-1». «На сегодня уже 10 участников образовательной программы „Время героев", инициированной президентом, получили новые назначения на ответственные должности», — говорилось в пресс-релизе Кремля.

Одновременно с Гурциевым Артем Жога был назначен полпредом в Уральском федеральном округе, Артур Орлов стал руководителем «Движения Первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором Совета Федерации.

Гурциев же со своей стороны благодарил за новые карьерные возможности губернатора края Владимира Владимирова и мэра Ставрополя Ивана Ульянченко, в команду которого его и пригласили. «У своего наставника я бы хотел научиться управлению большим и сложным регионом», — цитировал его сайт программы «Время героев».

Из телеграм-канала Гурциева, на который подписано меньше 500 человек, следует, что на новой должности он отвечал за решение проблем, которые возникают у членов семей участников войны.

Кто второй погибший

Российские власти пока не называли имя второго погибшего — СКР заявил лишь, что ему было 29 лет и он был знакомым Гурциева, местным жителем. Однако российские телеграм-каналы сообщили, вторым погибшим мог быть Никита Пеньков. Он же, по их данным, причастен к взрыву.

Как пишет телеграм-канал Baza, в начале мая Пеньков арендовал квартиру на улице Чехова в доме, рядом с которым мужчины встретились перед взрывом. Предполагается, что Гурциев сам приехал к дому Пенькова, хотя, насколько близко они были знакомы и как договаривались о встрече, неясно.

По утверждению канала Baza, взрывное устройство находилось на Пенькове. По одной из версий, которую приводит телеграм-канал, Пеньков мог не знать, что устройство, которое находилось на нем сдетонирует. В его доме не было обнаружено следов взрывчатых веществ.

В свою очередь телеграм-канал Shot приводил другую версию, согласно которой мужчина знал о готовящемся взрыве. По данным близкого к силовикам канала, устройство находилось у Пенькова в сумке.

Проект «Агентство» (в реестре «иноагентов») выяснил, что в 2023 году Пеньков работал полицейским в отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю.

Что о Пенькове рассказали его знакомые

29-летний Никита Пеньков родом из станицы Темижбекской Краснодарского края. Судя по всему, высшего образования у него не было, как и постоянной работы — по данным издания Life, в последнее время он перебивался заработками «мойщика и грузчика».

Знакомые Пенькова в разговоре (они попросили об анонимности) описывают его как веселого, хотя и несколько замкнутого человека. Бывший коллега Пенькова — они вместе работали в охране в конце 2010-х — описал его как «нормального мальчишку всегда на позитиве».

В 2022 году Пеньков занялся служебным собаководством и устроился в полицию кинологом, а затем пошел на курсы повышения квалификации. По словам однокурсницы Пенькова, он был «закрытым», но с ним было «о чем поговорить».

После окончания учебы Пеньков вернулся в полицию, но, по словам знакомой, вскоре уволился — якобы у него «не сложилось с собакой».

Настоящей страстью Пенькова, как рассказывают его знакомые, были татуировки. На это указывают и соцсети Пенькова — у него в друзьях много тату-мастеров, он был подписан на группы, посвященные татуировкам.

«У него практически все тело в татуировках — спина, грудь, руки, ноги. Он хотел забить все целиком», — рассказала его знакомая.

Еще одним увлечением Пенькова была музыка. Он развивал свой собственный малоизвестный проект «Противоречие». Свои песни мужчина записывал в жанре spoken word (художественная декламация). На большинстве треков он декламирует поэзию собственного сочинения на философские темы под музыку. Последняя песня вышла в 2021 году.

По словам знакомой Пенькова, интереса к политике и войне в Украине у него не было. Об этом свидетельствуют и подписки мужчины в соцсетях.

Единственный политический контент, который Би-би-си нашла на его страницах — это конспирологические видео (например, на тему «двойников Путина» и распада СССР) в «Одноклассниках», которые Пеньков выложил еще семь лет назад.

У Пенькова есть как минимум одна сестра, ее зовут Лада, она уже два года живет с мужем и детьми в Ираке, рассказал Би-би-си знакомый Пенькова. Родственники погибшего мужчины от комментариев отказались.

Другие погибшие военные

Гурциев — не первый видный российский военный, который погиб в результате взрыва.

В Москве взорвали генерала Кириллова. Источник в СБУ назвал это украинской операцией

В конце апреля при взрыве автомобиля в Балашихе погиб высокопоставленный российский военный, генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Как следовало из некролога в газете «Красная звезда», Москалик занимался мониторингом обстановки на войне в Украине и отвечал за подготовку материалов для президента Владимира Путина и министра обороны. По обвинению в убийстве Москалика арестовали 42-летнего Игната Кузина имеющего вид на жительство на Украине.

До этого, в феврале 2025 года, в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли создатель батальона «Арбат» из самопровозглашенной ДНР Армен Саркисян и один из его охранников.

Еще за несколько месяцев до смерти Саркисяна, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник. Позднее источники Украинской службы Би-би-си в СБУ заявили, что подрыв был спецоперацией спецслужбы.