«В старину один такой скандал свалил бы правительство!»: Лиепниекс — об обществе и его нулевой реакции

"Это означает, что общество стало апатичным, иммунным, поскольку это огромные скандалы, в старину любой из этих скандалов в отдельности свалил бы правительство. В таких обстоятельствах у людей, очевидно, образовался иммунитет. Ну ясно, что ничего построить невозможно, ясно, что все воруют, ну ясно. Данные показывают, что мы перестали на это реагировать!" - ответил на этот вопрос в эфире TV24 в программе Kārtības rullis политический обозреватель и писатель Юргис Лиепниекс.

"Это хорошая новость для любой партии: можно делать совсем все - застрелиться, плевать кровью, повеситься, принести в рюкзаке 10 волшебных медведей из сказки или не делать вообще ничего - и ничто не изменится", - дополнил слова собеседника специалист по рекламе Эрик Стендзениекс.