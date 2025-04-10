В Стамбуле начались российско-американские переговоры

Первый раунд российско-американских переговоров в таком формате состоялся 27 февраля в том же Стамбуле.

Как и в первый раз, Россию на консультациях представляет дипломат Александр Дарчиев, недавно назначенный послом России в США, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Тема переговоров — улучшение дипломатических отношений и работы дипломатических представительств в обеих станах.

Украина и российское вторжение обсуждать на этих переговорах не будут, заявляли обе стороны.

Во время февральских консультаций Россия предложила рассмотреть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения с США.