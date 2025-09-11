Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

В США убит ближайший соратник Трампа: в стране на 4 дня приспущены флаги

© BBC 11 сентября, 2025 15:39

Выбор редакции 0 комментариев

В политического активиста и сторонника Трампа Чарли Кирка выстрелили во время его выступления в кампусе Университета в штате Юта Utah Valley. Кирк получил ранение в шею. Его отправили в больницу в критическом состоянии. Чуть позже президент США Дональд Трамп сказал, что Кирк умер.

Трамп объявил в своей соцсети Truth Social, что распорядился в знак траура на четыре дня, до вечера воскресенья, приспустить флаги по всей стране.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше Чарли. ВСЕ его любили и восхищались им, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!», — написал Трамп.

31-летний Чарли Кирк — известный сторонник Трампа и ведущий подкастов, он основал студенческое объединение Turning Point USA для продвижения консервативных ценностей в школах, колледжах и университетах.

В Кирка стреляли с расстояния от 100 до 200 метров. Сначала местные власти заявили, что задержали подозреваемого в нападении, но позже выяснилось, что стрелок пока не задержан.

Затем, через несколько часов после убийства, глава ФБР Кэш Патель объявил, что за это преступление задержан некий человек, но еще спустя три часа сообщил в сети Х, что этот человек после допроса отпущен.

Еще некоторое время спустя, поздним вечером (в Европе была глубокая ночь), Департамент общественной безопасности штата Юта объявил, что после убийства Кирка были задержаны два человека, но их обоих отпустили, выяснив, что они не причастны к этому преступлению.

В заявлении департамента также сказано, что убийца — поиски которого продолжаются — стрелял по Кирку прицельно с крыши стоящего неподалеку здания.

Президент США Дональд Трамп после покушения призвал молиться за Кирка. «Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Отличный парень во всех отношениях. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЕГО», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Губернатор штата Юта, республиканец Спенсер Кокс заявил, что это было убийство по политическим мотивам.

«Это черный день для нашего штата. Трагический день для нашей страны. Хочу ясно заявить: это — политическое убийство», — сказал губернатор Кокс журналистам.

Кем был Чарли Кирк

Чарли Кирк (или Кёрк, Charlie Kirk) был одним из самых известных деятелей консервативного фланга в американской политике и близким соратником Дональда Трампа.

Он вел подкасты и проводил политические дебаты на открытом воздухе в университетских кампусах по всей стране.

В 2012 году, в 18 лет, он стал сооснователем движения Turning Point USA (TPUSA) — студенческой организации, которая занимается продвижением консервативных идей и ценностей в американских колледжах и университетах, где в последние годы стали популярны новые левые идеи и течения — в американском политическом языке их называют «либеральными».

Организация Turning Point USA декларирует, что ее задача — «продвижение принципов финансовой ответственности, свободного рынка и ограниченного государственного вмешательства». Ячейки TPUSA действуют более чем в 850 колледжах.

Помимо дебатов в университетах, Чарли Кирк делился своими мыслями с многими миллионами подписчиков в соцсетях, а также колесил по стране, выступая на разных мероприятиях республиканцев.
TPUSA сыграла важную роль в мобилизации избирателей Трампа в прошлом году. Лично Чарли Кирк помог расшевелить и заставить зарегистрироваться десятки тысяч новых избирателей в Аризоне, что, как считается, позволило Трампу победить в этом штате.

Кирк был приглашен на инаугурацию Трампа в январе этого года, а до и после этого, во время обоих президентских сроков Трампа, регулярно бывал в Белом доме.

Демократы осуждают убийство оппонента

К республиканцам, возмущенным убийством Кирка, присоединились и политики от Демократической партии.

«В нашей стране не должно быть места подобному насилию. Оно должно немедленно прекратиться», — написал в сети X экс-президент Джо Байден.

Один из самых популярных политиков-демократов и объект многочисленных выпадов Дональда Трампа, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что решительно осуждает это «отвратительное, гнусное» преступление.

Бывший вице-президент и соперница Трампа на выборах Камала Харрис сказала, что, по ее убеждению, насилию по политическим мотивам не должно быть места в Америке.

Бывшая член Конгресса от Демократической партии Габриэлль Гиффордс, которая сама пережила покушение, заявила, что потрясена этим убийством.

«В демократических обществах всегда будут политические разногласия, но мы не должны допустить, чтобы Америка стала страной, где такие разногласия разрешаются насильственными методами», — сказала Гиффордс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:35 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать