Деньги будут: США одобрили поправку по Балтийской безопасности

Поправку поддержали конгрессмены как от демократов, так и республиканцев.

В рамках Балтийской инициативы безопасности США выделяют финансирование на приобретение странами Балтии американского оружия, обучение спецназа и получение разведывательной поддержки. Издание "Financial Times" ранее писало, что в конце августа должностные лица Пентагона сообщили европейским дипломатам о том, что США больше не будут финансировать программы, предусматривающие обучение и техническое снабжение вооруженных сил стран НАТО у границы с Россией. Возможные изменения касаются и финансирования Балтийской инициативы безопасности.

Представитель партии демократов, сопредседатель группы поддержки стран Балтии Салуд Карбахал в ходе дебатов в палате представителей США назвал потенциальное сокращение финансирования огромным подарком российскому диктатору Владимиру Путину и опасным сигналом для Кремля.

Сторонники поправки подчеркнули, что страны Балтии давно потратили больше установленного НАТО минимального порога расходов на оборону и планируют в следующем году потратить на оборону более 5% ВВП. Конгрессмен-республиканец Майк Тернер отметил, что страны Балтии вложили в эту инициативу примерно 10 долларов на каждый выделенный США один доллар.

Конгрессмен США, сопредседатель группы сотрудничества стран Балтии Дон Бейкон подчеркнул, что планируемое Пентагоном сокращение финансирования для стран Балтии является позорным решением и повысит риск конфликта в Европе.

Украинское веб-издание "Kyiv Post" со ссылкой на двух сотрудников Конгресса сообщило, что принятие поправки палатой представителей свидетельствует о четком намерении американских законодателей сохранить и укрепить обязательства США по обеспечению безопасности перед союзниками по Балтии, независимо от каких-либо возможных изменений политики исполнительной власти.