В США гей-пара приговорена к пожизненному: насиловали своих приёмных сыновей, снимая всё на видео

Насилие имело место, когда одному из мальчиков было три года, а другому пять лет. “Эти двое обвиняемых действительно создали дом ужасов, поставив свои крайне темные страсти превыше всего и вся”, – заявил прокурор судебного округа Альковия Рэнди Макгинли при вынесении приговора.

34-летний Уильям Зулок и 36-летний Закари Зулок признали себя виновными в содомии при отягчающих обстоятельствах, растлении малолетних и сексуальной эксплуатации детей. Судья Джеффри Л. Фостер приговорил обоих мужчин к 100 годам за решеткой без возможности условно-досрочного освобождения с последующим пожизненным испытательным сроком. Но из-за тяжести совершенного ими преступления ни один из них не будет иметь права на условно-досрочное освобождение до истечения 100 лет, что гарантирует их смерть в тюрьме.

Дело против пары началось в июле 2022 года, когда следователи получили сообщение от Национального центра по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей о материалах, предположительно связанных с сексуальным насилием над детьми (CSAM), загруженных в аккаунт Google с IP-адреса округа Уолтон. Этот IP-адрес был связан с Закари Зулоком и Уильямом Зулоком. В ходе первоначального обыска шикарного дома Зулоков в пригороде Атланты полиция просмотрела записи с камер внутреннего наблюдения, сделанные за две недели, на которых было запечатлено, как мужчины совершают сексуальное насилие над детьми в разных частях дома.

Следователи провели обыск в доме Зулоков и обнаружили более семи терабайт цифровых улик, записи домашнего видеонаблюдения и данные мобильного телефона, которые содержали графические изображения, видео и текстовые сообщения с обсуждением насилия.

На последующих допросах оба мужчины признались, что годами подвергали сексуальному насилию своих сыновей, которых они усыновили в 2018 году в ныне не существующем христианском агентстве. По словам полицейских, они насиловали мальчиков и заставляли тех заниматься с ними оральным сексом.

Расследование в отношении Зулоков также показало, что они общались с двумя другими педофилами и рассказывали им о насилии над мальчиками. В документах об аресте говорилось, что Закари Зулок написал одному их них – Хантеру Лоулессу в Snapchat, что собирается “трахнуть своего сына” и предложил посмотреть. Лоулесс также сообщил полиции, что Зулоки “несколько раз” предлагали ему своих мальчиков. Лоулесс был арестован после того, как скачал большое количество детского порно, которое полиция отследила по адресу в почтовом сервисе Gmail. Лоулесс был приговорен к 20 годам тюремного заключения, из которых первые 12 он должен отбыть в тюрьме.

Семейство Зулок смогло усыновить двух своих сыновей, которым сейчас 12 и 10 лет, несмотря на то что в 2011 году Закари Зулока обвинили в изнасиловании другого мальчика. Это заявление было передано в полицию, но прокуратура так и не провела достаточно тщательного расследования, чтобы предъявить обвинения. Закари Зулок и Уильям Зулок растили своих сыновей в богатом пригороде Атланты в течение примерно трех лет, пока они были под опекой.

Закари работал в отделении местного банка, а Уильям – в центре обслуживания клиентов местного правительства, но каким-то образом пара зарабатывала по 7500 долларов в неделю. Они смогли построить дом своей мечты в районе, где аналогичная недвижимость продается за 900 000 долларов. За фасадом счастливой семьи, живущей в прекрасном доме, на самом деле скрывалось то, что оба регулярно насиловали своих детей.

Закари и Уильям взяли мальчиков из приемной семьи. Мальчикам тогда было пять и три года. Их забрали у родителей, страдавших героиновой зависимостью, и отдали в приемные семьи. В 2021 году, всего за год до того, как их арестовали по подозрению в жестоком сексуальном насилии, пара обратилась с запросом об усыновлении двухлетней девочки. В качестве агентства по усыновлению они использовали All Gods Children Inc, ныне не существующее агентство по делам детей с особыми потребностями в Джорджии. Неясно, насколько тщательно они проверяли эту пару до того, как им передали детей.