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В средней школе можно будет отказаться от русского, как второго иностранного: поправки к закону осталось провозгласить

Редакция PRESS 15 мая, 2025 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об образовании, которые позволят отказаться от изучения русского языка в средней школе.

Теперь ученики, зачисленные в 2024/2025 и 2025/2026 учебном году на программу общего среднего, среднего профессионального или профессионального образования, могут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.

Одновременно принятые поправки обязывают учредителя образовательного учреждения в сотрудничестве с образовательным учреждением обеспечить возможность изучения в нем другого иностранного языка к 1 сентября 2025 года.

Принятые изменения позволят завершить уже начатую реформу содержания образования и обеспечить единое регулирование по изучению второго иностранного языка, который является официальным языком Евросоюза или европейской экономической зоны.

Школьники, которые начнут обучение в 10-м классе или на 1-м курсе по программе среднего образования, будут вправе не начинать или не продолжать изучение русского языка. Ученики, которые уже осваивают программу среднего образования, смогут до 30 июня текущего года подать письменное заявление об отказе от изучения русского языка, предполагает законопроект. Этим школьникам образовательное учреждение должно будет обеспечить возможность освоения другого иностранного языка.

У тех, кто в этом учебном году заканчивает освоение программы общего среднего образования и откажется от освоения русского языка, в документе, выдаваемом по окончании среднего образования, будет указана оценка, составленная из полученных в предыдущем учебном году по этому предмету оценок.

Ученики, которые до 2026/2025 учебного года приступили к изучению русского языка как второго иностранного, получат возможность продолжить его освоение до окончания средней школы, но не позднее чем до конца 2026/2027 учебного года по программам общего среднего образования и профессионального образования и не позднее чем до конца 2027/2028 учебного года по программам среднего профессионального образования.

Поправки вступят в силу на следующий день после провозглашения.

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