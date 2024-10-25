В соцсетях поставили под сомнение надежность «зубов дракона» на латвийской границе (ВИДЕО)

Так, пользователь Artis Schlossberg опубликовал видео, на котором видно, как подобные заграждения cобираются обыкновенным бульдозером.

«Зубы дракона Спрудса против лопаты бульдозера», - подписал ролик он.

В комментариях люди начали предлагать улучшения.

«Зубы дракона работают только в составе комплекса. 1.зубы должны быть защищены противопехотными (противоинженерными) и противотанковыми минами 2.их линия должна быть прикрыта стрелковым оружием, ПТВРК и артиллерией. Иначе будет, как в Курской области», - написал один из них. «А также танковые ямы. И эффективных противопехотных мин у нас не будет», - дополнил автор публикации.

Как сообщалось, Национальные вооруженные силы (НВС) провели испытания запланированных для укрепления границы заграждений, в ходе которых была на практике проверена стойкость и эффективность заграждений.