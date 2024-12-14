Ролик о марше сирийцев на Рождественском базарчике в Эссене взорвал соцсети (ВИДЕО)

В частности, пользователь EriksZarahovics задается вопросом: "Может быть, кто-то в состоянии трезво объяснить, как граждане западноевропейских стран могут смириться с такой ситуацией?"

Атис Скуя поясняет, что это "Шедевр Путина и Меркель. Причину русского мерзавца можно понять, но как с..ка Меркель на что-то такое подписалась, неясно".

Каспарс Зариньш добавляет: "Можно.. можно бы и сказать, что делать, но тогда придется объясняться с безопасниками, еще наказание за речь вражды получишь! Это и есть ответ, ☝️а почему так - надо спросить у законодателей".

Публицист Элита Вейдемане интересуется: "А полиция ничего не делает, чтобы их остановить?"

Ей отвечают: "В некоторых странах полиция даже на стороне противоположного лагеря. Они теперь пытаются пробиться в разведслужбы Великобритании".

Эмиль Бендерс иронично восхищается: "Какая приятная рождественская атмосфера. Это сирийские рождественские песни, да?!"

Другие комментаторы предполагают, что, возможно, сирийцы радуются свержению власти Асада, сравнивают происходящее с закатом Римской империи, а один даже предлагает: "Налейте им уже наконец!". Еще кто-то вздыхает:"Хорошо, что стрелять не начали".