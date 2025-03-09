В Сирии идёт резня алавитов. Женщины и дети пытаются укрыться на российской базе в Латакии (ФОТО 18+)

Новые власти страны ищут повстанцев — и их поиски сопровождаются массовыми казнями мужчин. Точное количество погибших пока назвать невозможно. Судя по видео, разрозненным заявлениям правозащитников и сообщениям местных жителей, речь идет как минимум о сотнях жертв.

В социальных сетях распространяются десятки видео казней алавитов: их расстреливают десятками, избивают, заставляют ползать по земле и выть по-собачьи. Пример такой записи. На большинстве кадров видны тела убитых, раненных и пленных мужчин в гражданской одежде. Неясно, кто из них участник восстания, а кто — мирный житель. В целом кадры больше напоминают последствия массовых казней, а не боев. Подлинность отдельных расправ над алавитами уже частично подтвердило информационное агентство Reuters.

7 марта президент Сирии Ахмад аш-Шараа выступил с обращением к нации. Он возложил ответственность за насилие в Латакии и Тартусе на «банды низложенного режима» и пообещал преследовать их «до полного искоренения».

До самого последнего времени у алавитов — к этой этноконфессиональной группе принадлежит бывший президент Сирии Башар Асад и его семья — не было собственной организованной военной силы. В отличие от друзов, курдов и других общин Сирии. При Асадах эту роль фактически исполняли официальные вооруженные силы — Сирийская арабская армия. В декабре 2024 года, когда пал режим Башара Асада, эта армия по большей части разбежалась.

Суннитское исламистское движение «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которое захватило власть в Сирии, с тех пор пытается не допустить консолидации алавитов — и ее превращения в новую военную силу. До недавнего времени эти попытки включали «зачистки» алавитских деревень и даже их обстрелы.

В начале марта в провинциях Латакия и Тартус началось восстание алавитов. По всей видимости, им руководят бывшие офицеры армии Башара Асада. 6 марта один из них, Гияс Дала, объявил о создании «Военного совета освобождения Сирии». Во время гражданской войны 2014–2020 годов бригада Далы была одним из самых эффективных и жестоких подразделений, которая сражалась на стороне режима Асада. Сам генерал, как считается, имеет тесные связи с Ираном — страна долгие годы оставалась ближайшим союзником режима Асада.

Новый президент Сирии аш-Шараа в своем обращении призвал «все силы, которые присоединились к этой битве, подчиниться командованию». Адресовано такое требование прежде всего боевикам различных группировок. После падения режима Асадов они официально не вошли в структуру нового министерства обороны, но воюют в интересах новой власти.

После того как 6 марта повстанцы-алавиты убили как минимум 16 военных центрального правительства в Латакии, ополченцы в соседней провинции Идлиб объявили мобилизацию своих сторонников

На практике различить таких боевиков и официальные силы безопасности страны, как правило, невозможно. Новые власти Сирии уже неоднократно заявляли, что собираются добиваться полного разоружения всех неправительственных группировок — и монополизации насилия государством.

В поддержку действий новых сирийских властей в провинциях Латакия и Тартус уже выступили Катар, Иордания, Турция, Саудовская Аравия.

В социальных сетях также распространяются фото и видео, на которых алавиты — прежде всего, женщины и дети — ищут укрытия на российской авиабазе Хмеймим.

Она расположена в провинции Латакия — по соседству с городом Джабла, где и началось восстание алавитов. Представители России эту информацию до сих пор не комментировали.